Сохранение культурного наследия в условиях импортозамещения: реставраторы делятся секретами

В столице открывается выставка, посвященная реставрации художественных памятников

С 24 по 26 ноября в Москве пройдет выставка "Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия". В залах центра современного искусства "Винзавод" посетители смогут пообщаться с ведущими экспертами в области реставрации, узнать о новых материалах российского производства, стать свидетелями восстановления настоящих культурных объектов и получить практические навыки, полезные в быту.

На несколько дней территория "Винзавода" станет огромной реставрационной площадкой. Прямо на глазах посетителей специалисты будут работать над восстановлением люстр из павильона ВДНХ "Латвия", приводить в порядок мозаичное панно с фасада здания Научно-исследовательского института дальней радиосвязи (НИИДАР) и другие памятники культуры.

В соседних залах будет проходить не менее увлекательное мероприятие – соревнование молодых реставраторов. В них примут участие студенты, изучающие реставрационное дело в вузах и колледжах Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Орла, Набережных Челнов.

"Соревноваться они будут по пяти компетенциям: реставрация камня, лепнины, деревянных предметов, живописи и металлической кровли. За 10 часов (два соревновательных дня) ребята должны будут продемонстрировать владение реставрационными технологиями, которое соответствуют высокому профессиональному уровню. Процесс очень динамичный, поскольку участники должны делать все не только качественно, но и в жестком тайминге. Для посетителей это всегда очень интересно и зрелищно",

– рассказал в комментарии "Утро.ру" организатор соревнований, руководитель направления "Реставрация и деревообработка" Реставрационного колледжа "26 КАДР" Дмитрий Тузов.

Для детей и взрослых, которые сами захотят попробовать себя в роли реставраторов, пройдут разнообразные мастер-классы. В частности, можно будет научиться самостоятельно возвращать привлекательный вид старым деревянным наличникам, переходящим и поколение в поколение иконам, книгам в кожаном переплете и почерпнуть другие знания, полезные в быту.

На выставке также будут представлены отечественные материалы, которые можно использовать при проведении различных восстановительных работ, а специалисты поделятся опытом и подскажут, что в каких случаях лучше подойдет. Для представителей отрасли организована "Биржа контактов", чтобы прямо на месте организовать встречу и договориться о сотрудничестве.

Ведущие эксперты выступят в рамках панельных дискуссий, круглых столов, с лекциями и семинарами на самые разные темы: от современных технологий в сфере реставрации древностей до проблемы привлечения инвесторов, меценатов и волонтеров к процессу восстановления культурных объектов.

Вход на выставку и участие в мероприятиях бесплатные. Полная программа и предварительная регистрация – на сайте https://сохранениенаследия.рф.

Выставка пройдет в рамках III Всероссийского съезда реставраторов. Ранее ее организацию поддержало правительство Москвы. Столица в последние годы успешно реализует программу реставрации объектов культурного наследия. С 2010 года в городе привели в порядок 1898 памятников архитектуры, из них более 140 в текущем году.