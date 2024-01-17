Как правильно использовать святую воду на Крещение: рассказал священник

Служитель церкви объяснил, что святую воду нужно не только пить

Святая вода освященная в Крещение и в Сочельник отличается от другой святой воды, сообщил священнослужитель церкви Спасителя Петра в Петербурге Николай Савченко. Он рассказал, что ее можно не только пить, но и протирать ей лицо, окроплять дома и квартиры, пищу, дачные участки, а также протирать больные места.

Кроме того, священник рассказал, не следует хранить долго святую воду. Многие ошибочно полагают, что доставить ее нужно только по особым случаям. На самом деле, пить ее можно каждый день. Например, утром натощак. А когда вода закончится, то набрать новую можно в церкви, передает слова Николая Савченко "Пятый канал".

В праздники раздавать святую воду будут во всех храмах 18 и 19 января. В крупных церквях, где много прихожан, набрать воды можно будет даже 20 и 21 числа. Священнослужитель призывает верующих приходить со своими бутылками с предварительно снятыми наклейками, дабы выразить почтение святому месту.

Служитель храма сообщил, что вода набранная в Сочельник и непосредственно в сам праздник дарит верующим особую благодать, ведь на ней молились миллионы людей и призывали Божье прощение. Даже тем, кто по какой-либо причине был отлучен от причастия, дают святую крещенскую воду.

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