Россиянам рассказали об опасности вложения "лишних" денег в недвижимость

Специалист считает, что есть множество рисков

Желая подстраховаться на будущее, многие россияне размышляют, куда можно выгодно вложить "свободные" деньги, чтобы не потерять их. На это обратил внимание инвестиционный банкир Евгений Коган. Многие уверены, что покупка квартиры — это лучшая инвестиция, которая совершенно точно окупится, сообщил эксперт. Однако, по его словам, люди даже не подозревают, какие риски их поджидают при покупке недвижимости в качестве инвестиций.

В первую очередь, следует опасаться такого вложения, потому что нет никаких гарантий, что квартира или дом будет пользоваться спросом у квартиросъемщиков. В таком случае за содержание жилья придется платить самостоятельно. Если же арендатор все же найдется, то никто не гарантирует, что он будет вовремя и в полном объеме платить, что снова принесет убытки.

Еще один важный нюанс, который многие не учитывают при инвестиции в недвижимость — при срочной продаже придется сильно снизить цену. Если вдруг вам неожиданно понадобятся деньги и вы захотите избавиться от "запасного" жилья, будьте готовы сделать скидку как минимум на 20 процентов, предупредил Коган.

Ранее специалисты рассказали, когда ждать снижение цен на недвижимость. Они считают, что стоимость упадет как на первичном, так и на вторичном рынках.