ГК "КОРТРОС" вошла в топ-15 застройщиков России по вводу жилья

По итогам 2023 года девелопер поднялся в рейтинге на 5 пунктов по сравнению с прошлым периодом

Группа компаний "КОРТРОС" вошла в топ-15 российских застройщиков по вводу жилья в 2023 году. Информация опубликована на портале "Единый ресурс застройщиков".

В 2023 году ГК "КОРТРОС" ввела в эксплуатацию 337 847 кв. м. жилой недвижимости в Екатеринбурге, Перми, Москве и Московской области. Такова общая площадь построенных девелопером жилых помещений без учета балконов, лоджий, террас и веранд.

Сейчас, по данным ЕРЗ.рф на 1 февраля 2024 года, ГК "КОРТРОС" возводит 368 455 кв. м. жилья и входит в топ-5 застройщиков страны по скорости строительства. На текущий момент девелопер строит дома в Екатеринбурге и Перми, а также жилые комплексы Headliner, iLove, Tate в Москве и ЖК "Равновесие" в Подмосковье.

"Согласно стратегии в России к концу 2030 года суммарный десятилетний объем ввода жилья должен составить не менее 1 млрд кв. м. Это возможно только с новым ритмом стройки. Мы поддерживаем сложившуюся тенденцию, и в текущем году задача нашей компании – сократить срок строительства на 5% без ущерба качеству",

– приводит пресс-служба слова генерального директора ГК "КОРТРОС" Станислава Киселёва.