Министерство информационных и социальных коммуникаций Подмосковья подписало соглашение с Российским объединением студотрядов

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На международной выставке "Россия" Министерство
информационных и социальных коммуникаций Московской области и региональное
отделение "Российских студенческих отрядов" (РСО) заключили соглашение о
партнерстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.
"Студенческие отряды, наверное, самая большая, масштабная, мощная организация в стране. Я помню, как в 2020 году мы с Павлом Ковалевым шаг за шагом создавали отделение в Московской области, и сегодня у нас уже в Подмосковье 3,5 тысячи ребят", – поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Отмечается, что подписание соглашения приурочено к 65-летнему юбилею студенческих отрядов, а также двадцатой годовщиной создания РСО. При этом из документа следует, что сотрудничество Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья и РСО направлено на развитие студенческих отрядов и патриотического воспитания.
В рамках партнерства в Подмосковье будет проводиться широкий спектр мероприятий, в том числе традиционные для РСО. Кроме того, Подмосковье и РСО организуют образовательный форум и конкурс профессионального мастерства.
Напомним, что студенческие отряды в Подмосковье активно развиваются. Так, благодаря их инициативам только в прошлом году более 2,5 тыс. студентов из Подмосковья получили профессиональный опыт как в пределах региона, так и, например, на Кубани, Алтае, в Крыму и Петербурге.
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