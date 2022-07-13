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Брюссель решил вопрос с транспортной блокадой Калининграда, которая возникла на фоне решения Вильнюса ограничивать транзит подсанкционных товаров из России в регион. Еврокомиссия пояснила, что поставки продукции, в отношении которой были введены ограничения, можно отмененить, но с некоторыми пояснениями, передает РИА "Новости".
В ЕК рекомендуют не запрещать транзит товаров в Калининградску область, если будет осуществляться необходимый контроль. Провозить в регион подсанкционную продукцию можно будет только железными дорогами, по автомобильным дорогам делать это запрещается.
"Транзит санкционированных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещен в любом случае – независимо от вида транспорта", – поясняется в документе.
Также в Еврокомиссии заявили, что никаких переговоров на эту тему с российской стороной не велось, как ранее писали СМИ. О том, что Брюсселт и Москва смогли договориться по данному вопросу сообщали высокопоставленные источники, отмечая, что европейцы согласились снять ограничения в отношении транзита по железной и автомобильной дорогам.
Указывалось, что при этом мера будет включена в седьмой пакет санкций против России, а не выпущена в качестве пояснений к уже введенным ограничениям.
Окончательное решение по разрешению транзита в Калининград будет принимать Литва.
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