"Предвестник смерти": странному поведению Байдена на похоронах Елизаветы нашли объяснение

"Предвестник смерти": странному поведению Байдена на похоронах Елизаветы нашли объяснение
Джо Байден. Фото: Pete Marovich - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Президент Америки не просто так философски отнесся к траурной церемонии

Американский лидер Джо Байден не мог пропустить похороны монарха Великобритании. Однако пожилому президенту Соединенных Штатов было не до строгого английского протокола – операторы "поймали" политика, когда тот улыбался и шутил у входа в Вестминстер, где располагался гроб королевы.

По словам физиогномиста Елены Мифф, реакция Байдена вовсе не имеет никакого позитивного отношения к кончине Елизаветы II. Напротив, тот вел себя на похоронах довольно сдержанно и тихо – если не сказать робко. Но нужно помнить, что Байден – человек в "пикантном" возрасте, да еще и не без проблем с организмом.

"Обратите внимание на одутловатые руки и лицо Джо Байдена. Физиогномика считает это предвестником смерти", – заявляет эксперт.

Да и сам президент Америки, продолжила Елена, не может не чувствовать влияние возраста и болезней, пишет "Пятый канал".

Ранее мы публиковали высказывания покойной королевы Великобритании о России.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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