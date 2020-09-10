Девушка организовала съемку недалеко от полигона НАТО

Загадочная гибель модели Галины Федоровой у берегов Сардинии обрастает все новыми подробностями. Россиянка могла оказаться шпионкой. Об этом СМИ рассказали источники в итальянской полиции.

Журналистам стало известно, что модель из Уфы отправилась в Средиземное море вместе с фотографом ради съемки. Для фотосессии в том числе использовался квадрокоптер, который заинтересовал полицию.

Выяснилось, что трагедия произошла недалеко от полигона НАТО, поэтому беспилотник изъяли для проверки.

"Мы должны убедиться, что съемка не была прикрытием для шпионской миссии",

– рассказал источник изданию Daily Mail.

Напомним, что Галина Федорова погибла несколько дней назад – ее лодка перевернулась. Фотографу, который плыл вместе с ней, удалось выжить. Модель снималась для мужских журналов и в последнее время жила в Париже.