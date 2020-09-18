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Во время съемок часто происходят непредвиденные ситуации, которые могут сильно травмировать актеров и ведущих. Об одном из таких прошествий рассказала Мария Горбань. Девушка поделилась шокирующим видео со съемок "Орла и решки".
Год назад актриса стала одной из ведущих российского сезона передачи про путешествия. В одном из городов ей досталась золотая карта, и девушка решила полетать на самолете. Однако тогда она и предположить не могла, чем обернется экстремальное приключение.
На видео, которое девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм", самолет заходит на петлю. Именно в этот момент открывается люк. Горбань не растерялась и смогла закрыть его. После этого она начала громко смеяться, но по приземлении звезда отечественного кинематографа расплакалась и призналась, что очень сильно испугалась.
Поклонников удивила смелось артистки. "Жесть.. Но молодец, не растерялась!", "Второй раз смотрю и второй раз плачу", "Жесть... Маша, как ты это всё пережила, долго отходила от такого шока?", "Даже не знаю как бы я смогла поступить в такой ситуации... Вы молодец!" – написали в комментариях.
Ранее раздетая Горбань похвасталась своими формами на фоне пальм.
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