Могла разбиться: звезда "Кухни" вспомнила о страшной ситуации на съемках

Могла разбиться: звезда "Кухни" вспомнила о страшной ситуации на съемках
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса призналась, что теперь у нее есть второй день рождения

Во время съемок часто происходят непредвиденные ситуации, которые могут сильно травмировать актеров и ведущих. Об одном из таких прошествий рассказала Мария Горбань. Девушка поделилась шокирующим видео со съемок "Орла и решки". 

Год назад актриса стала одной из ведущих российского сезона передачи про путешествия. В одном из городов ей досталась золотая карта, и девушка решила полетать на самолете. Однако тогда она и предположить не могла, чем обернется экстремальное приключение. 

На видео, которое девушка опубликовала на своей странице в "Инстаграм", самолет заходит на петлю. Именно в этот момент открывается люк. Горбань не растерялась и смогла закрыть его. После этого она начала громко смеяться, но по приземлении звезда отечественного кинематографа расплакалась и призналась, что очень сильно испугалась. 

Поклонников удивила смелось артистки. "Жесть.. Но молодец, не растерялась!", "Второй раз смотрю и второй раз плачу", "Жесть... Маша, как ты это всё пережила, долго отходила от такого шока?", "Даже не знаю как бы я смогла поступить в такой ситуации... Вы молодец!" – написали в комментариях. 

Ранее раздетая Горбань похвасталась своими формами на фоне пальм. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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