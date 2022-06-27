Священник высказался о скандальном поведении фанатов на похоронах Шатунова

Священник высказался о скандальном поведении фанатов на похоронах Шатунова
Фото: t.me/vzglyad_ru
Он не увидел в этом ничего предосудительного

Публичные похороны Юрия Шатунова накануне, 26 июня, многим запомнились поведением некоторых гостей, которые пришли проститься с артистом. Часть публики скорбела о смерти солиста "Ласкового мая", не скрывая эмоций, а другая – спешила сделать его фото как можно отчетливее или вести прямую трансляцию в соцсетях.

Такое поведенние на траурном мероприятии многих возмутило. Издание "Комсомольская правда", к примеру, написало, что "соотечественники потеряли уважение к смерти". 

Священник РПЦ Александр Мазырин не видит в этом ничего кощунственного, заявил он в беседе с "Абзацем". По его словам, фотографировать покойника в гробу – вполне допустимо. 

"Для Бога все живы. "Бог не есть Бог мертвых, но живых". Само по себе это не предосудительно", – приводит его слова "Радио 1". 

Однако священнослужитель отметил, что если человек делал это из корыстных побуждений или с порочными целями, то такое не одобряется. 

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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