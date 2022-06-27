Он не увидел в этом ничего предосудительного

Публичные похороны Юрия Шатунова накануне, 26 июня, многим запомнились поведением некоторых гостей, которые пришли проститься с артистом. Часть публики скорбела о смерти солиста "Ласкового мая", не скрывая эмоций, а другая – спешила сделать его фото как можно отчетливее или вести прямую трансляцию в соцсетях.

Такое поведенние на траурном мероприятии многих возмутило. Издание "Комсомольская правда", к примеру, написало, что "соотечественники потеряли уважение к смерти".

Священник РПЦ Александр Мазырин не видит в этом ничего кощунственного, заявил он в беседе с "Абзацем". По его словам, фотографировать покойника в гробу – вполне допустимо.

"Для Бога все живы. "Бог не есть Бог мертвых, но живых". Само по себе это не предосудительно", – приводит его слова "Радио 1".

Однако священнослужитель отметил, что если человек делал это из корыстных побуждений или с порочными целями, то такое не одобряется.