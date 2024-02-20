Марина Александрова покинула Россию и сделала признание: "Я сбежала"

Артистка забрала с собой всю семью

Сегодня, когда страна оказалась в сложной ситуации, а также неожиданно выяснилось, что многие звездные россияне не испытывают патриотических чувств и с радостью променяли родину на заграницу, каждый шаг именитых актеров пристально отслеживается. На этот раз внимание общественности привлекла актриса Марина Александрова, которая улетела из России, прямо объявив о бегстве.



Знаменитость сообщила, что находится на Мальдивах. Это один из самых популярных среди российских артистов курорт. На райские острова отправляются многие именитые россияне. Александрова сообщила, что влюбилась в эту жаркую страну много лет назад, когда принимала участие в популярном телешоу "Последний герой".



Марина призналась, что для нее поездка на Мальдивы с семьей – способ перезагрузиться и сбежать от насущных проблем. В этом сказочном месте артистка чувствует себя в безопасности и покое. Судя по заявлению знаменитости в социальных сетях, Марина, разумеется, собирается вернуться после своего побега в Россию, а пока она просто хочет хорошенько отдохнуть.

"Окружив себя любимыми, я сбежала", – заявила актриса.

К слову, некоторое время назад Марина Александрова попала в громкий скандал, сфотографировавшись на фоне зарубежного флага.

