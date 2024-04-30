Раскрыта серьезная опасность популярного напитка

Раскрыта серьезная опасность популярного напитка
Фото: www.unsplash.com
Не все советы из Сети можно принимать веру

На просторах интернета есть огромное количество советов от неких диетологов, нутрициологов и других всевозможных экспертов. К сожалению, нередко рекомендации по питанию приводят далеко не к тем результатам, на которые рассчитывает человек. Например, популярный у многих напиток может быть очень опасен для здоровья.

Речь идет о широко разрекламированной воде с лимоном. Часто можно встретить советы пить такую тонизирующую жидкость с утра на голодный желудок. Однако подобные эксперименты с организмом чреваты. На это обратил внимание известный российский гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

Эксперт подчеркнул, что популярное заявление о том, что вода с лимоном помогает пищеварению, не имеет ничего общего с действительностью. Самолечение с помощью лимонной воды не может помочь при проблемах с желудком. Напротив, употребление такой жидкости натощак способно спровоцировать ухудшение состояния. Врач категорически не рекомендует людям заниматься самолечением.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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