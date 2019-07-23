Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москва выписала лекарство от фобий "автору дела Скрипалей"

Фото: www.globallookpress.com
Джонсона признали проблемным британским премьером для всей Европы

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что с приходом нового премьер-министра Великобритании в лице открытого русофоба Бориса Джонсона взаимоотношения Москвы и Лондона не улучшатся. К тому же, считает он, бывший мэр британской столицы является одним из создателей истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Думаю, британо-российские отношения от этого не выиграют. Джонсон был практически автором "дела Скрипалей" и страдает публичной русофобией", – цитирует РИА "Новости" Морозова.

По его словам, от главы кабмина требуется много гибкости и осторожности.

"Может быть, именно должность будет лекарством от его фобий, по крайней мере, в части их публичной демонстрации", – заметил россиянин.

Не выиграла и Европа в целом от избрания Джонсона шефом британского правительства.

"Он сторонник жесткого курса в отношении европейских партнеров. А вот с Вашингтоном ему очень комфортно", – констатировал Морозов.

Ранее во вторник, 23 июля, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства и экс-градоначальник Лондона Джонсон был избран главой британской Консервативной партии. В среду любитель эпатажных сцен станет премьер-министром страны. Пока еще действующий глава кабмина Тереза Мэй уже поздравила своего преемника.

Отметиться успел и президент США Дональд Трамп, что подтверждает истину слов Морозова насчет близких отношений Лондона и Вашингтона.


"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Он будет отличным (премьером – ред.)!", – написал хозяин Белого дома в Twitter.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Русофобку Мэй сменит принимавший наркотики Джонсон

Экс-мэр Лондона Борис Джонсон ранее признавался в употреблении запрещенных препаратов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей