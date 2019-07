Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что с приходом нового премьер-министра Великобритании в лице открытого русофоба Бориса Джонсона взаимоотношения Москвы и Лондона не улучшатся. К тому же, считает он, бывший мэр британской столицы является одним из создателей истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Думаю, британо-российские отношения от этого не выиграют. Джонсон был практически автором "дела Скрипалей" и страдает публичной русофобией", – цитирует РИА "Новости" Морозова.

По его словам, от главы кабмина требуется много гибкости и осторожности.

"Может быть, именно должность будет лекарством от его фобий, по крайней мере, в части их публичной демонстрации", – заметил россиянин.

Не выиграла и Европа в целом от избрания Джонсона шефом британского правительства.

"Он сторонник жесткого курса в отношении европейских партнеров. А вот с Вашингтоном ему очень комфортно", – констатировал Морозов.

Ранее во вторник, 23 июля, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства и экс-градоначальник Лондона Джонсон был избран главой британской Консервативной партии. В среду любитель эпатажных сцен станет премьер-министром страны. Пока еще действующий глава кабмина Тереза Мэй уже поздравила своего преемника.

Отметиться успел и президент США Дональд Трамп, что подтверждает истину слов Морозова насчет близких отношений Лондона и Вашингтона.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!