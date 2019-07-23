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Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил, что с приходом нового премьер-министра Великобритании в лице открытого русофоба Бориса Джонсона взаимоотношения Москвы и Лондона не улучшатся. К тому же, считает он, бывший мэр британской столицы является одним из создателей истории с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
"Думаю, британо-российские отношения от этого не выиграют. Джонсон был практически автором "дела Скрипалей" и страдает публичной русофобией", – цитирует РИА "Новости" Морозова.
По его словам, от главы кабмина требуется много гибкости и осторожности.
"Может быть, именно должность будет лекарством от его фобий, по крайней мере, в части их публичной демонстрации", – заметил россиянин.
Не выиграла и Европа в целом от избрания Джонсона шефом британского правительства.
"Он сторонник жесткого курса в отношении европейских партнеров. А вот с Вашингтоном ему очень комфортно", – констатировал Морозов.
Ранее во вторник, 23 июля, бывший министр иностранных дел Соединенного Королевства и экс-градоначальник Лондона Джонсон был избран главой британской Консервативной партии. В среду любитель эпатажных сцен станет премьер-министром страны. Пока еще действующий глава кабмина Тереза Мэй уже поздравила своего преемника.
Отметиться успел и президент США Дональд Трамп, что подтверждает истину слов Морозова насчет близких отношений Лондона и Вашингтона.
Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июля 2019 г.
"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Он будет отличным (премьером – ред.)!", – написал хозяин Белого дома в Twitter.
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