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Новый год – 2020 нужно встретить по всем правилам, чтобы вам сопутствовала удача.
Итак, чем же порадовать Металлическую Крысу во время праздничного застолья? Обязательно приготовьте три блюда.
Во-первых, на столе в Новый год должно быть зерно – грызун это оценит. Можно приготовить гарнир из булгура, кускуса или других круп. Для тех, кто такое не жалует, есть другой выход – просто насыпьте в блюдечко зернышки. Главное – красиво его оформить.
Мясные блюда должны быть нежирными. Подойдет курица,
говядина, постная свинина. Кстати, зерном можно нафаршировать птицу либо
добавить его в котлеты. Пшеничную крупу попробуйте смешать с постным свиным
фаршем. И Крысе угодите, и полезное блюдо приготовите.
Не забывайте про овощи в разном виде. Можно сделать закуски,
нарезки, канапе. Самыми главными для Металлической Крысы овощами называют
морковку и огурцы, отмечает автор канала "Дача Удачи" на "Яндекс.Дзен".
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