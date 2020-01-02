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Мясо по-грузински: вкусное горячее блюдо на новогодние праздники

Мясо по-грузински: вкусное горячее блюдо на новогодние праздники
Фото: www.globallookpress.com
Особый маринад поможет удивить гостей

Если разнообразные салаты надоели, то приготовить на новогодние праздники можно мясо по-грузински. "Утро" делится простым пошаговым рецептом.

Ингредиенты: 1 кг мяса свинины или баранины, 2 ст л меда, 1 ст л сметаны и сок половины лимона для маринада, согласно рецепту горячего блюда. Соль, перец и другие специи, например, кинзу, петрушку или розмарин можно добавить по желанию.

Этапы приготовления горячего блюда: мясо порезать на маленькие кусочки. Сок лимона перемешать с зеленью, добавить мед, специи и соль. Получившейся смесью залить мясо и поставить в холодильник на 2-3 часа. После смешать мясо со сметаной и выложить на противень. Духовку заранее разогреть до 180 °C и запекать 45-60 минут, пишет автор блога "Прихотливая хозяйка" в Яндекс.Дзене. 

Ранее "Утро" рассказывало о салате "Шамаханская царица". 

Полина ИВАНОВА

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