Нежная слабосоленая рыба станет украшением стола

Ингредиенты:

Крупная слабосоленая сельдь – одна штука

Репчатый лук – 2-3 штуки

Лимонный сок – 2 столовые ложки

Французская горчица – 2 столовые ложки

Сахарный песок – одна чайная ложка "с горкой"

Растительное масло – 3-4 столовые ложки

Зелень укропа – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сельдь с репчатым луком – традиционное блюдо для будней и праздников. Эта привычная закуска заиграет по-новому, если слегка замариновать рыбу в необычной заправке из французской горчицы и растительного масла.

Сельдь выпотрошить, отрезать хвост и голову, вынуть хребет и очистить филе от мелких костей. Нарезать рыбу на мелкие порционные кусочки.

Шаг 2

Репчатый лук для закуски почистить, вымыть, нарезать кольцами. Укроп промыть и высушить.

Шаг 3

Приготовить пряную заправку для сельди. Смешать растительное масло, сок лимона, горчицу и сахар. Все тщательно перемешать – сахар должен раствориться.

Шаг 4

Выложить сельдь в глубокую стеклянную или керамическую тарелку, залить заправкой и засыпать луком. Все ингредиенты перемешать, затем закуску положить на два часа в холодильник. При подаче блюдо можно украсить веточками укропа или добавить мелко нарезанную зелень. Такая селедка получится очень пикантной и ароматной. Можно подать ее как начинку для блинов на Масленицу.

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