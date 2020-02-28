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Понравится всем: пряная закуска из селедки с луком

Классика жанра: пряная закуска из селедки с луком
Фото: pixabay.com
Нежная слабосоленая рыба станет украшением стола
Сельдь с репчатым луком – традиционное блюдо для будней и праздников. Эта привычная закуска заиграет по-новому, если слегка замариновать рыбу в необычной заправке из французской горчицы и растительного масла.

Ингредиенты:

  • Крупная слабосоленая сельдь – одна штука
  • Репчатый лук – 2-3 штуки
  • Лимонный сок – 2 столовые ложки
  • Французская горчица – 2 столовые ложки 
  • Сахарный песок – одна чайная ложка "с горкой"
  • Растительное масло – 3-4 столовые ложки
  • Зелень укропа – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сельдь выпотрошить, отрезать хвост и голову, вынуть хребет и очистить филе от мелких костей. Нарезать рыбу на мелкие порционные кусочки.

Шаг 2

Репчатый лук для закуски почистить, вымыть, нарезать кольцами. Укроп промыть и высушить. 

Шаг 3

Приготовить пряную заправку для сельди. Смешать растительное масло, сок лимона, горчицу и сахар. Все тщательно перемешать – сахар должен раствориться.

Шаг 4

Выложить сельдь в глубокую стеклянную или керамическую тарелку, залить заправкой и засыпать луком. Все ингредиенты перемешать, затем закуску положить на два часа в холодильник. При подаче блюдо можно украсить веточками укропа или добавить мелко нарезанную зелень. Такая селедка получится очень пикантной и ароматной. Можно подать ее как начинку для блинов на Масленицу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного салата "Норвежский каприз" из сельди, запеченной свеклы и маринованных огурцов.

Валентина МАЙОРОВА

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