Вместо пельменей: грузинчики с сыром в духовке
Грузинчики – вкусные рулеты с мясом, которые особенно понравятся любителям пельменей и хинкалей. Ароматное блюдо запекается в духовке с овощами и соусом, благодаря чему становится особенно сочным и нежным.
Ингредиенты для ленивых пельменей: мука – 500 г,яйцо – 1 шт., масло – 2 ст. л., фарш – 400 г, рис – 200 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 г, томатный соус – 200 мл, соль, перец, специи.
Пошаговый рецепт приготовления грузинчиков с сыром: сначала делаем начинку для сытного блюда. Фарш смешиваем с солью, перцем и любыми другими специями по вкусу. Затем добавляем в начинку для ленивых пельменей отваренный рис и тщательно перемешиваем.
Теперь готовим тесто для рулетов с мясом. Яйцо взбиваем с 1 ч. л. соли, вливаем 200 мл воды и растительное масло. Просеиваем муку и замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
Затем формируем мясное блюдо. Тесто раскатываем и равномерно распределяем по нему мясную начинку. Сворачиваем все в рулет и разрезаем его на небольшие кусочки шириной около 3 см.
Далее готовим соус для грузинчиков. Обжариваем мелко нарезанный лук с морковью до золотистого цвета. Рулеты выкладываем в форму для выпекания, поливаем томатным соусом или пастой, сверху выкладываем овощи и посыпаем тертым сыром.
Выпекаем сочное блюдо в течение 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
Мясные рулеты с сыром готовы. Приятного аппетита!
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