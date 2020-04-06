Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Вместо пельменей: грузинчики с сыром в духовке

Вместо пельменей: грузинчики с сыром в духовке
Кадр youtube.com
Пошаговый рецепт сочного блюда из фарша на ужин

Грузинчики – вкусные рулеты с мясом, которые особенно понравятся любителям пельменей и хинкалей. Ароматное блюдо запекается в духовке с овощами и соусом, благодаря чему становится особенно сочным и нежным.

Ингредиенты для ленивых пельменей: мука – 500 г,яйцо – 1 шт., масло – 2 ст. л., фарш – 400 г, рис – 200 г, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., сыр – 150 г, томатный соус – 200 мл, соль, перец, специи.

Пошаговый рецепт приготовления грузинчиков с сыром: сначала делаем начинку для сытного блюда. Фарш смешиваем с солью, перцем и любыми другими специями по вкусу. Затем добавляем в начинку для ленивых пельменей отваренный рис и тщательно перемешиваем.

Теперь готовим тесто для рулетов с мясом. Яйцо взбиваем с 1 ч. л. соли, вливаем 200 мл воды и растительное масло. Просеиваем муку и замешиваем тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

Затем формируем мясное блюдо. Тесто раскатываем и равномерно распределяем по нему мясную начинку. Сворачиваем все в рулет и разрезаем его на небольшие кусочки шириной около 3 см.

Далее готовим соус для грузинчиков. Обжариваем мелко нарезанный лук с морковью до золотистого цвета. Рулеты выкладываем в форму для выпекания, поливаем томатным соусом или пастой, сверху выкладываем овощи и посыпаем тертым сыром.

Выпекаем сочное блюдо в течение 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Мясные рулеты с сыром готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом вкусного шашлыка в духовке.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей