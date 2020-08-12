Словно свежие: простой рецепт закрутки из помидоров без уксуса и соли

Словно свежие: простой рецепт закрутки из помидоров без уксуса и соли
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
При заготовке закуски нужно учитывать некоторые нюансы

Зима – то время, когда очень сложно найти качественные свежие овощи. Магазинные продукты полны различных консервантов и добавок. А домашние овощи, с грядки, при обычных условиях не продержатся и несколько месяцев. Выход из ситуации вы найдете в данном рецепте.

Ингредиенты

  • Помидоры – желательно крепкие и мясистые
  • Кипяченая вода

Приготовление

Тщательно помойте помидоры и разрежьте их пополам. Не забудьте удалить сердцевину.

Возьмите заранее стерилизованные банки и переложите туда овощи.

Залейте банки кипяченой водой комнатной температуры.

Возьмите большую кастрюлю. Ее дно предварительно застелите полотенцем.

Наполните посудину теплой водой.

Прикройте банки крышками и поставьте в кастрюлю. Там они будут стерилизоваться.

Поместите кастрюлю с банками на плиту. Подождите, пока вода вскипит. После дайте помидорам "прогреться" еще 15-16 минут.

Следите за тем, чтобы помидоры не сварились. Иначе они потеряют свою форму.

Выньте банки и закупорьте крышки. Затем переверните их.

Запомните, что накрывать банки не нужно! Просто уберите их туда, где достаточно прохладно и сухо.

Ранее "Утро.ру" поделилось необычным рецептом консервированных кабачков. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Белоруссии приземлился таинственный самолет из России

На нем были опознавательные знаки ВКС

Что случилось сегодня: последние новости на 12 августа

Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей