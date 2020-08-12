Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Зима – то время, когда очень сложно найти качественные свежие овощи. Магазинные продукты полны различных консервантов и добавок. А домашние овощи, с грядки, при обычных условиях не продержатся и несколько месяцев. Выход из ситуации вы найдете в данном рецепте.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно помойте помидоры и разрежьте их пополам. Не забудьте удалить сердцевину.
Возьмите заранее стерилизованные банки и переложите туда овощи.
Залейте банки кипяченой водой комнатной температуры.
Возьмите большую кастрюлю. Ее дно предварительно застелите полотенцем.
Наполните посудину теплой водой.
Прикройте банки крышками и поставьте в кастрюлю. Там они будут стерилизоваться.
Поместите кастрюлю с банками на плиту. Подождите, пока вода вскипит. После дайте помидорам "прогреться" еще 15-16 минут.
Следите за тем, чтобы помидоры не сварились. Иначе они потеряют свою форму.
Выньте банки и закупорьте крышки. Затем переверните их.
Запомните, что накрывать банки не нужно! Просто уберите их туда, где достаточно прохладно и сухо.
Ранее "Утро.ру" поделилось необычным рецептом консервированных кабачков.
На нем были опознавательные знаки ВКС
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"