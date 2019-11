В Государственном Кремлевском дворце 15 декабря Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представит новую программу "Queen Best Hits". В концерте примут участие Магнус Баклунд и Йохан Бодинг (Швеция), специальный гость – Дарья Зыкова, сопрано, хор, дирижер Ульф Ваденбрандт (Швеция).

Шоу должно продолжаться, и незабываемый голос Фредди Меркьюри навсегда останется в памяти любителей музыки. Невозможно забыть его легендарные хиты, им подарят вечную жизнь – для всех поклонников великого артиста подготовлен популярный проект оркестра "Русская Филармония" Queen Best Hits, который даст новую жизнь и новое звучание известным компрозициям группы Queen и альбома "Barcelona".



Меломаны испытают ураган эмоций, полное погружение в атмосферу бесконечного музыкального драйва в богатом звучании большого симфонического оркестра, масштабного бэк-вокала, рок-группы, шведских рок-певцов, оперной примы Большого театра и харизматичного дирижера.

Новую жизнь получат 15 легендарных хитов Queen, среди которых "Bohemian Rhapsody", "We are the Champions", "Don’t Stop Me Now", "We Will Rock You", "Show Must Go On", а также десять композиций из "Barcelona". К 30-летию выхода альбома Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" решил воплотить в жизнь идею Фредди Меркьюри – исполнить все песни альбома с симфоническим оркестром.

С марта 2017 г. началась работа по подготовке к этому проекту. Пять аранжировщиков из Швеции, Великобритании и России создавали весь музыкальный материал.

Грандиозный состав исполнителей – больше 100 музыкантов: шведские музыканты рок-певцы Магнус Баклунд, Йохан Бодинг и дирижер Ульф Ваденбранд, солистка Большого театра Дарья Зыкова, бэк-вокал, состоящий из солистов капеллы Юрлова (16 человек), рок-группа и Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" (80 человек). Концерт-презентация состоялся 18 апреля 2018 года в Московском Международном доме музыки и имел оглушительный успех, который затем повторялся на сцене Кремля.

Удивительный творческий союз двух гениальных музыкантов ХХ в. Монтсеррат Кабалье и Фредди Меркьюри дал жизнь единственному в своем роде альбому "Barcelona". Все началось в марте 1987 г., когда они встретились в Барселоне, когда музыкант подарил певице кассету с несколькими своими новыми песнями.

Кабалье понравились эти работы, и она даже исполнила одну из них на концерте в Ковент Гарден в Лондоне к огромному удивлению Меркьюри. Выходу совместного альбома предшествовало два выступления Фредди и Монтсеррат, они исполняли знаменитую песню, которую Меркьюри посвятил родному городу Кабалье.

А 8 октября 1988 г. на фестивале "La Nit" в Барселоне были исполнены три песни из этого альбома – "Golden Boy", "How Can I Go On" и Barcelona. Для Фредди Меркьюри это выступление стало последним. Заглавная песня альбома "Barcelona" была гимном летних Олимпийских Игр в Барселоне 1992 года.

Начало концерта – в 19:00. Категория 6+.

