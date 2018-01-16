У Пугачевой нашли проблемы со здоровьем

Состояние Примадонны вызывает большую тревогу

Новость об исчезновении Аллы Борисовны в 2018 г. настолько взволновала читателей, что "Утру" пришлось обратиться с вопросом "Что ждет Примадонну в 2018-м" еще к одному специалисту. О том, что случится с любимой россиянами артисткой рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

"Пугачева - невероятно деятельный человек с высокой энергетикой. Ей постоянно нужно что-то создавать и выдавать. Что-то вбрасывать в средства массовой информации, чтобы интрига все же сохранялась. Год деятельный, но, несмотря на это, она выводит вперед свою семью, а сама уходит на второй план", - рассказала она.

В наступившем году дети Примадонны будут появляться на телевизионных экранах чаще, заявила таролог.

"Хотелось бы отметить, что по картам я вижу, что проект, который ведет муж Аллы Максим Галкин на "Первом канале", похоже, создавался как будто под их детей. То есть начнем с малого, а потом там будут царить дети семьи. Тут, безусловно, все неспроста. Планы у Аллы Борисовны грандиозные. Это касается и семьи, и бизнеса. Она революционер постоянно будет привносить что-то новое", - рассказала Марианна.

Однако будут и проблемы. "Что действительно под вопросом, так это ее собственное здоровье. Понятно, что никто не молодеет, и ее возраст не может оставаться без внимания. Плюс высокий энергетический накал в ее жизни, все это дает знать и выстрелит по ее психосоматическому состоянию. Год пройдет под знаком внимательного отношения к собственному здоровью. Все лучшие специалисты будут всегда к ее услугам", - отметила таролог.

Но зато с такими огромными возможностями и творческим потенциалом ей многое удастся изменить и сделать в плане творчества в этом году.

"Она является центром клана и ее хватит на всех. От нее дойдут лучи до каждого. Без нее в семье ничего не проходит. Для всех она приготовила творческие идеи, и у каждого будет свой путь. Есть пословица "Незаменимых людей нет". Но только не в этом случае. Все что касается ее семьи и их творческого подъема, все зависит от Аллы Борисовны. Она незаменима и для нас всех также. Выросло несколько поколений, и ее образ стал для многих частичкой личной истории. Все мы заинтересованы, чтобы и дальше она сияла и светила, и выдавала все новые и новые идеи, пусть даже реализованные в собственных семейных проектах. Конечно, мы ждем и ее на сцене. Но в этом году она осчастливит нас всего несколько раз", - добавила Абравитова.

"Ее основная задача - удивлять и шокировать. В ее жизни будет и дальше присутствовать эпатаж. То она выйдет похудевшей килограммов на 30, то порадует другим образом. Весь год Пугачева будет жить новыми идеями и разрабатывать творческие проекты для детей и мужа, как я и сказала. Но, увы, на ту вершину "айсберга" и звездного олимпа, куда дошла Примадонна, им никогда не подняться", - заключила она.