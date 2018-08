Фанаты вывели на чистую воду крупнейший лейбл

Вторая по величине в мире звукозаписывающая компания Sony Music Entertainment призналась, что несколько песен в посмертном альбоме поп-короля Майкла Джексона поддельные. Речь идет о выпущенной в 2010 г. пластинке под названием Michael, вызвавшей неоднозначную реакцию как у профессионалов, так и, само собой разумеется, у поклонников американской звезды.

Кстати, мать Джексона Кэтрин соглашалась с теми фанатами певца, кто распознал в песнях самозванца.



Как сообщает в пятницу, 24 августа, портал EDM.com, фальшивыми оказались три композиции: Breaking News, Keep Your Head Up и Monster. Эти песни на самом деле исполнил имперсонатор Джейсон Малачи, заявили представители лейбла в суде.

Суд в отношении Sony и еще двух ответчиков (соавтора композиций Джеймса Порте и друга Джексона Эдди Касио) начался еще в 2014 году. Тогда фанатка Вера Серова подала коллективный иск в Верховный суд округа Лос-Анджелес.

Эдди и Джеймс утверждали, что альбом был записан в подвале дома Порте в Нью-Джерси в 2007-м, однако не смогли предоставить суду доказательств, что вокальные дорожки записаны при участии Джексона.

Опасения фанатов подтверждаются 41-страничным докладом судебного аудиолога доктора Джорджа Папкуна, который пришел к выводу, что песни были исполнены не Майклом.

Как заявили представители Sony, они не знали о том, что Джексон не участвовал в создании трех композиций.

Теперь три судьи должны будут вынести решение через 90 дней. Причем это лишь промежуточный этап судебного процесса. Далее Sony либо останется ответчиком, либо получит право дальше продавать альбом. Но тогда суд возьмется за так называемых "соавторов" Джексона, которые принесли якобы оригинальные композиции в лейбл.

Хотелось бы еще выяснить, какое участие в фальшивке принимал 50 Cent, отметившийся в треке Monster.



Издание напоминает, что за первую неделю после релиза альбома было продано 228 тыс. копий.

Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 г. в возрасте 50 лет. В его смерти был обвинен доктор Конрад Мюррей, перекормивший певца лекарственными препаратами, в том числе пропофолом.