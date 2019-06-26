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Королева потрясла грудью и возбудила Лолиту

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица в неожиданной позе показала свои прелести крупным планом

Звезда решила позаниматься йогой на пляже у отеля в соблазнительном красном купальнике.

"Называется поза имени ежика", – с юмором сообщила Королева, изгибаясь перед камерой.

Ракурс на видео был при этом такой, что зрители могли сполна насладиться видом пышной груди певицы. Женственные изгибы красотки возбудили при этом не только мужчин. Одинокая Лолита Милявская не сдержалась и тоже прокомментировала эротические упражнения артистки.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Возбудила", – коротко описала она свои впечатления.

Королева отдыхает в Израиле, наслаждаясь целебной водой Мертвого моря. И изо всех сил старается себя сдерживать – еда уж очень вкусная, пожаловалась Наташа.

"Эх, еда. Провоцирует третью складку на пузе", – констатировала певица.

Ранее Королева показала мокрых Николаева и Киркорова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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