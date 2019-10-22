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"Глаза встали аж": Кошкина выкатила свой бюст

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
Распахнутое декольте звезды экрана свело ее фанатов с ума

Известная телеведущая Яна Кошкина продолжает радовать своих поклонников. Особенно лиц мужского пола. 

После сексуального фото с пляжа, где знаменитость продемонстрировала роскошную попу, артистка решила "добить" подписчиков оголенной грудью. На снимке Кошкина запечатлена с эротично "надутыми" губками, глаза прикрывают очки.

Однако зрители вряд ли рассмотрели эти детали, ведь взгляд сразу же приковывает то, что ниже, – распахнутое декольте Кошкиной, которое кто-то нарек "ананасами". Они-то и произвели фурор (орфография и пунктуация авторские). 

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Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official)

"Пушка", "На месте фотографа должен быть я", "На это можно смотреть вечно", "Аппетитно", "Яна, ты не Яна – ты Афродита! или Венера!", "Как можно быть такой идеальной", "Мои глаза встали аж", "Иду нашатырем подышу", – отреагировали поклонники жгучей брюнетки. 

Впрочем, нашлись и те, кто усомнился в натуральности умопомрачительного бюста, отметив при этом, что "грудь красиво сделана". И лишь единицы назвали достоинство теледивы недостатком. 

"Это чересчур", "Грудь большая нафиг такая", "Как-то дешево смотрится. Вульгарно", – написали завистницы.

И лишь один подписчик заметив, что Яна стоит на фоне гор, недвусмысленно отметил: "Ох уж эти горы". 

Ксения АНДРЕЕВА
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