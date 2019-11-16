Звезда "Орла и решки" похвасталась точной фигурой

Анастасия Ивлеева крайне редко публикует в Инстаграме откровенные кадры. Однако ведущая шоу о путешествиях сделала исключение и поделилась снимком, на котором позирует в черном купальнике, поверх которого надета кружевная комбинация.

"Доброе утро, Москва", – подписала фото ведущая “Орла и решки".

Поклонники удивились такой смелости своей любимицы и осыпали ее комплиментами, сравнив с актрисой Моникой Беллуччи. Многие фанаты отметили, что звезда сильно похудела.

"Почему так красиво", "Худенькая", "Обалдеть", "Красотка!", "Божественна", "Настюшка опять сексом стреляет", "Тут прямо бомбическая цыпочка с царскими замашками", "Ты оказывается можешь быть красивой", - подчеркнули фанаты.

Ранее своим декольте похвасталась коллега Ивлеевой Регина Тодоренко.