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Телеведущая Ивлеева показалась в прозрачной комбинации

Телеведущая Ивлеева показалась в прозрачной комбинации
Анастасия Ивлеева. Фото: www.instagram.com/_agentgirl_/
Звезда "Орла и решки" похвасталась точной фигурой

Анастасия Ивлеева крайне редко публикует в Инстаграме откровенные кадры. Однако ведущая шоу о путешествиях сделала исключение и поделилась снимком, на котором позирует в черном купальнике, поверх которого надета кружевная комбинация.

"Доброе утро, Москва", – подписала фото ведущая “Орла и решки".

Поклонники удивились такой смелости своей любимицы и осыпали ее комплиментами, сравнив с актрисой Моникой Беллуччи. Многие фанаты отметили, что звезда сильно похудела.

"Почему так красиво", "Худенькая", "Обалдеть", "Красотка!", "Божественна", "Настюшка опять сексом стреляет", "Тут прямо бомбическая цыпочка с царскими замашками", "Ты оказывается можешь быть красивой", - подчеркнули фанаты.

Ранее своим декольте похвасталась коллега Ивлеевой Регина Тодоренко. 

Полина ИВАНОВА

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