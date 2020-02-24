София Евдокименко похвасталась стройными ногами

Внучка Софии Ротару опубликовала в "Инстаграм" свежий ролик. В кадре девушка бегает по Нью-Йорку в оранжевом коротком платье, поверх которого она накинула бежевый плащ. В какой-то момент на видео она поворачивается лицом к камере, позволяя поклонникам увидеть, что лифчика на ней нет.

"Вхожу в эту неделю вот так", – подписала ролик родственница знаменитой певицы.

Фанаты не остались равнодушными к видео девушки, которая показала стройную фигуру в кадре.

"Блин какое же все-таки клевое видео! Вы очень красивая девушка!", "Суперклассно получилось", "Восторг", "Ну что за красота", "Соня, ты чудо", "Роскошна", "Как эстетично, София, ты богиня", "Вот это красота, как стильно , хочу такой же образ", "Голивудская звезда, просто нет слов", - восхитились подписчики Софии Евдокименко.

Ранее внучка Софии Ротару оголила грудь на улице.