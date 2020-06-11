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После похвальбы о сбережениях Галкин появился в драных штанах

После похвальбы о сбережениях Галкин появился в драных штанах
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен снялся с голым торсом

Максим Галкин предстал перед подписчиками в весьма странном виде. На свежем кадре он запечатлен в один шортах – да и то, рваных.

Что послужило поводом облачиться в такой необычный наряд, юморист объяснять не стал. Возможно, дело в жаркой погоде – муж Пугачевой позирует на улице на фоне живописного куста сирени под яркими лучами солнца.

Недавно он рассказал, что никаких финансовых проблем в звездном семействе Галкина-Пугачевой нет, так что предположить, что знаменитый пародист бедствует, тоже не представляется возможным.


Тем временем сам Галкин, похоже, во всю радуется жизни. Новое фото муж Пугачевой сопроводил позитивной подписью.

"Настроение жара!!!  Энергия зашкаливает!", – делится эмоциями шоумен.

Верные подписчики решили поддержать бодрый настрой любимого артиста, засыпали его комплиментами и поблагодарили за свежий контент.

"Мужчина огонь!", "Жара!", "Максим, спасибо вам за вашу работу, за ваши ролики", "Ах, лето! Супер!", "Классное фото!", – восторгаются комментаторы.

Напомним, недавно Максиму Галкину пришлось отвечать за Аллу Пугачеву. Так, в Сети появились слухи, что певица отправляла заявку на получение МРОТ из-за пандемии коронавируса. Юморист опроверг это заявление и сообщил, что у семейства достаточно денег на жизнь.

Ольга ФЕДОРОВА

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