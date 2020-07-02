Серябкина в прозрачных лосинах прокатилась на катере

Серябкина в прозрачных лосинах прокатилась на катере
Ольга Серябкина. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Экс-солистка "Серебра" снялась в черном корсете на фоне воды

Ольга Серябкина порадовала подписчиков кадрами с новой фотосессии. Популярная певица позировала посреди водоема в прозрачных велосипедках. Снимками звезда поделилась в "Инстаграм".

На новых опубликованных фотографиях экс-солистка "Серебра" предстала в необычном для прогулки на катере образе. Для съемки звезда выбрала лосины по колено из прозрачной ткани и блузку-корсет с объемными рукавами.

Серябкина позировала, сидя на диване небольшого судна, вероятно, катера. На фоне можно разглядеть волны и деревья на берегу водоема.

Помимо свежих снимков, артистка поделилась с подписчиками и списком своих любимых книг. По словам певицы, она очень любит читать, а дома у нее – большая библиотека, которую она показала в "Инстаграм"-историях.

Среди любимых книг Серябкиной оказались произведения Ремарка, Бронте, Мураками и Паланика. Подписчики в комментариях поделились своим мнением об этих авторах.

Не обделили вниманием и сами снимки Серябкиной. Только за два часа после публикации они собрали больше 28 тыс. лайков. "Самая красивая", "Очень эстетичные фотки", "Вау, богиня", – написали певице под постом (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Ольга Серябкина в купальнике похвасталась отдыхом на природе.

Карина СИРАЗОВА

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