"Красавчик": Николаев облачился в женскую одежду

"Красавчик": Николаев облачился в женскую одежду
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь помогла создать композитору необычный образ

Уже более 10 лет Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой. Несмотря на возраст – ему недавно исполнилось 60 лет, – несколько лет назад певец решился вместе с супругой завести общего ребенка. Сейчас дочь Николаева Вероника во всю захватила внимание своего звездного отца. 

В этот раз девочка решила стать модным стилистом и переодеть Николаева на свое усмотрение. Вероника надела на отца женскую шляпу и отдала свою миниатюрную серебряную сумочку, после чего решила провести певцу фотосъемку. Результат артист опубликовал на своей странице в "Инстаграм". 

"У меня теперь новый стилист и фотограф – четырёхлетняя дочка Вероничка: надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку, сообщила "теперь ты красавчик" и сделала фото! Я в полном порядке! Специалист серьёзный!", – подписал он фото. 

Фотография вызвала небывалый восторг среди звездных коллег Николаева. Свои комментарии оставили Николай Басков, Ирина Салтыкова, Игорь Крутой и Юлия Савичева. Поклонникам артиста также пришлось преображение по вкусу. 

"Да, без сумочки образ был бы незавершенным!!! Стилист классный!!! Главное для вас услуги его обходятся недорого!, – пишут в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. редакции). 

Ранее поклонники ополчились на Игоря Николаева из-за того, что артист похвастался в соцсетях арендованным для путешествия с семьей самолетом. Такой отдых фанаты посчитали слишком роскошным. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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