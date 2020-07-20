Дочь помогла создать композитору необычный образ

Уже более 10 лет Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой. Несмотря на возраст – ему недавно исполнилось 60 лет, – несколько лет назад певец решился вместе с супругой завести общего ребенка. Сейчас дочь Николаева Вероника во всю захватила внимание своего звездного отца.

В этот раз девочка решила стать модным стилистом и переодеть Николаева на свое усмотрение. Вероника надела на отца женскую шляпу и отдала свою миниатюрную серебряную сумочку, после чего решила провести певцу фотосъемку. Результат артист опубликовал на своей странице в "Инстаграм".

"У меня теперь новый стилист и фотограф – четырёхлетняя дочка Вероничка: надела на меня мамину шляпу, вручила свою сумочку, сообщила "теперь ты красавчик" и сделала фото! Я в полном порядке! Специалист серьёзный!", – подписал он фото.

Фотография вызвала небывалый восторг среди звездных коллег Николаева. Свои комментарии оставили Николай Басков, Ирина Салтыкова, Игорь Крутой и Юлия Савичева. Поклонникам артиста также пришлось преображение по вкусу.

"Да, без сумочки образ был бы незавершенным!!! Стилист классный!!! Главное для вас услуги его обходятся недорого!, – пишут в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. редакции).

Ранее поклонники ополчились на Игоря Николаева из-за того, что артист похвастался в соцсетях арендованным для путешествия с семьей самолетом. Такой отдых фанаты посчитали слишком роскошным.