"Никаких угроз: брат Марьянова усомнился в правдивости слов вдовы о кислоте

"Никаких угроз: брат Марьянова усомнился в правдивости слов вдовы о кислоте
Дмитрий Марьянов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Родственник артиста считает, что Ксения Бик в безопасности

Споры о наследстве Дмитрия Марьянова не утихают даже спустя два года после смерти актера. Накануне вдова артиста Ксения Бик пожаловалась на угрозы – недоброжелатели хотят облить ее кислотой. На ситуацию отреагировал брат покойного Михаил Марьянов.

Родственник актера усомнился в правдивости слов вдовы и предположил, что ее заявление может оказаться всего-навсего слухами, появившимися в Сети. По мнению Михаила, Ксения вне зоны риска.

"Никаких угроз",

– прокомментировал Марьянов, аргументировав это тем, что сейчас "нормальные все люди". Старший брат актера добавил: "Ну кто будет угрожать, сами подумайте".

В беседе с Teleprogramma.pro родственник артиста также высказался о разделе имущества. По его словам, все решится в суде.

Напомним, что на наследство Дмитрия Марьянова претендуют его жена, сын и отец. По некоторой информации, угрозы в адрес Бик могли быть вызваны ее претензиями на загородный дом, где сейчас живет папа актера.

Карина СИРАЗОВА

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