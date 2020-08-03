Волочкова устроила скандал в суде и отказалась платить штраф

Балерина уверена, что решение было несправедливое

В Тверском суде города Москвы состоялось заседание, на котором было принято решение оштрафовать Анастасию Волочкову за нарушение карантина. Балерину наказали уже во второй раз, теперь ей придется заплатить еще 40 тысяч рублей.

Во время заседания Волочкова возмущенно говорила о том, что судья несправедлив, и вела себя вызывающе. Как пишет "Московский комсомолец", артистка негодовала и постоянно меняла под собой стул.

После на своей странице в "Инстаграм" Волочкова выложила сразу несколько публикаций, посвященных решению суда.

"Судья не принял во внимание ни один из наших доводов и доказательств. Оказывается, суд поощряет незаконные действия полицейских", – написала Анастасия.

Однако балерина не намерена выплачивать штрафы. Она искренне верит в то, что правда окажется на ее стороне и справедливость восторжествует.

Напомним, что несколько дней назад экс-артистку Большого театра оштрафовали на 20 тысяч за посещение Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области, который с апреля закрыт на карантин из-за сложной эпидемиологической обстановки. По словам балерины, о карантине она не знала.

Напомним, что недавно стало известно, как сейчас живет наследница известной балерины: дочка Волочковой проводит много времени с мачехой.