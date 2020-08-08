Певица вышла из салона красоты, не дожидаясь, пока высохнут волосы

Лолита Милявская готовится к съемкам, поэтому артистка решила обновить свой цвет волос. Однако окончания процедуры артистка не дождалась и вышла на улицу прямо с краской на голове. Неожиданными кадрами звезда поделилась в соцсетях.

Исполнительница хита "Кислород" назвала прикольным то, что у нее есть возможность спуститься в салон красоты, который расположен прямо под домом в Лялином переулке. Чтобы не сидеть с краской на волосах в помещении, Лолита без малейшего стеснения решила прогуляться по центру Москвы, снимая себя на видео.

Певица рассказала, что встречала прохожих, которые с ней здоровались, а также показала небольшой сквер через дорогу. По словам Лолиты, недалеко от ее дома планируют поставить монумент в честь Самуила Маршака – знаменитого советского поэта.

А вот подписчики Лолиты отметили, что памятник можно ставить ей самой – за талант и отсутствие комплексов. "Какая же Вы настоящая. Правдивая, открытая", "Наша красавица любимая!", "Надо Вам ставить памятник", "Какая хорошенькая... Без косметики", – написали в "Инстаграм".

Ранее Лолита, которая недавно сменила прическу, рассказала, что едва не облысела за время карантина.