Измазанная краской Лолита прошлась по центру Москвы

Измазанная краской Лолита прошлась по центру Москвы
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица вышла из салона красоты, не дожидаясь, пока высохнут волосы

Лолита Милявская готовится к съемкам, поэтому артистка решила обновить свой цвет волос. Однако окончания процедуры артистка не дождалась и вышла на улицу прямо с краской на голове. Неожиданными кадрами звезда поделилась в соцсетях.

Исполнительница хита "Кислород" назвала прикольным то, что у нее есть возможность спуститься в салон красоты, который расположен прямо под домом в Лялином переулке. Чтобы не сидеть с краской на волосах в помещении, Лолита без малейшего стеснения решила прогуляться по центру Москвы, снимая себя на видео.

Певица рассказала, что встречала прохожих, которые с ней здоровались, а также показала небольшой сквер через дорогу. По словам Лолиты, недалеко от ее дома планируют поставить монумент в честь Самуила Маршака – знаменитого советского поэта.

А вот подписчики Лолиты отметили, что памятник можно ставить ей самой – за талант и отсутствие комплексов. "Какая же Вы настоящая. Правдивая, открытая", "Наша красавица любимая!", "Надо Вам ставить памятник", "Какая хорошенькая... Без косметики", – написали в "Инстаграм".

Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Ранее Лолита, которая недавно сменила прическу, рассказала, что едва не облысела за время карантина.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Смешные анекдоты на 8 августа

Подборка актуальных приколов от "Утро.ру" зарядит позитивом в субботнее утро

Посол РФ раскрыл причину иностранной провокации с задержанием россиян в Минске

Дипломат уверен, что сложившаяся история - чья-то "масштабная афера"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей