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Лолита Милявская готовится к съемкам, поэтому артистка решила обновить свой цвет волос. Однако окончания процедуры артистка не дождалась и вышла на улицу прямо с краской на голове. Неожиданными кадрами звезда поделилась в соцсетях.
Исполнительница хита "Кислород" назвала прикольным то, что у нее есть возможность спуститься в салон красоты, который расположен прямо под домом в Лялином переулке. Чтобы не сидеть с краской на волосах в помещении, Лолита без малейшего стеснения решила прогуляться по центру Москвы, снимая себя на видео.
Певица рассказала, что встречала прохожих, которые с ней здоровались, а также показала небольшой сквер через дорогу. По словам Лолиты, недалеко от ее дома планируют поставить монумент в честь Самуила Маршака – знаменитого советского поэта.
А вот подписчики Лолиты отметили, что памятник можно ставить ей самой – за талант и отсутствие комплексов. "Какая же Вы настоящая. Правдивая, открытая", "Наша красавица любимая!", "Надо Вам ставить памятник", "Какая хорошенькая... Без косметики", – написали в "Инстаграм".
Ранее Лолита, которая недавно сменила прическу, рассказала, что едва не облысела за время карантина.
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