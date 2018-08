Российские клубы обрекли на провал в еврокубках

Российские футбольные клубы начинают свой поход за главными трофеями Европы. В этом сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы страну представляют 5 клубов. К сожалению, во время отбора из турнира выбыла "Уфа".

Жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов болельщики и эксперты ждали с нетерпением. Однако ее итоги сильно разочаровали фанатов. Если московскому "Локомотиву" еще повезло, то ЦСКА оказался в незавидной ситуации.

Красно-синие сыграют с последними победителями ЛЧ "Реалом". Несмотря на уход из клуба Криштиану Роналду, команда является главным претендентом на чемпионство. Итальянская "Рома" также сильно укрепилась во время трансферного окна и представляет большую угрозу для всей Европы. ЦСКА этим летом попрощался со своей главной звездой Александром Головиным. Также из команды ушел целый ряд игроков, которые образовывали костяк клуба. Несмотря на это, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко уверен, что игроки не будут сдаваться до последнего.

"Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф. Мы не собираемся смотреть на четвертое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы", – цитирует его "Спортбокс".

У ФК "Локомотив" шансов на выход в весеннюю еврокубковую часть намного больше. Однако железнодорожникам не стоит расслабляться, так как против них сыграют команды, которые уже не первый год сражаются на равных с топ-клубами.

В Лиге Европы ситуация у России значительно лучше. "Зенит" и "Спартак" не должны испытать серьезных проблем в группе, а вот "Краснодару" придется доказать, что этот клуб способен бороться наравне с более сильными командами.

"Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно", – отметил наставник "Зенита" Сергей Семак.

И все же у наших игроков часто случаются осечки во время еврокубков, что не позволяет им показать свой лучший результат.

