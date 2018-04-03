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В Штаб-квартире YouTube устроили бойню

Сотрудники компании забаррикадировались

Инцидент произошел в главном офисе популярного видеохостинга в калифорнийском городе Сан-Бруно. В здание проник неизвестный с оружием. На место прибыли полиция и скорая помощь.

Местные СМИ передают, что ранены 37 человек. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Возможно, есть жертвы.

По данным телеканала CBS, преступник все еще находится в многоэтажке. Людей в срочном порядке эвакуируют. Они выходят на улицу с поднятыми руками, полицейские их обыскивают. Пока большинство баррикадируются в кабинетах. В штаб-квартире работают около 1700 человек.

Один из сотрудников, Тодд Шерман, написал в Twitter, что видел кровь на лестнице. Также мужчина предположил, что стрелок совершил суицид.

По предварительным данным, стрелять могла женщина. Об этом сообщает BBC News. Полицейские штурмуют здание.


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