В Штаб-квартире YouTube устроили бойню
Инцидент произошел в главном офисе популярного видеохостинга в калифорнийском городе Сан-Бруно. В здание проник неизвестный с оружием. На место прибыли полиция и скорая помощь.
Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.
Местные СМИ передают, что ранены 37 человек. Ранее сообщалось об 11 пострадавших. Возможно, есть жертвы.
По данным телеканала CBS, преступник все еще находится в многоэтажке. Людей в срочном порядке эвакуируют. Они выходят на улицу с поднятыми руками, полицейские их обыскивают. Пока большинство баррикадируются в кабинетах. В штаб-квартире работают около 1700 человек.
Один из сотрудников, Тодд Шерман, написал в Twitter, что видел кровь на лестнице. Также мужчина предположил, что стрелок совершил суицид.
По предварительным данным, стрелять могла женщина. Об этом сообщает BBC News. Полицейские штурмуют здание.
What we know so far:— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 3 апреля 2018 г.
- Police say they're responding to "active shooter" incident at YouTube headquarters in California
- Gunshots reported at company's San Bruno offices
- Ambulances at the scene, authorities warn public to stay awayhttps://t.co/6HqpB0Zdv3 pic.twitter.com/LytsLNZpKv
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