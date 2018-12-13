В МиГ-29 вдохнут новую жизнь

Обновленный двигатель возродит истребитель

Накануне Минобороны через российские СМИ решило напомнить о МиГ-35, который через год должны принять на вооружение. На растиражированных роликах истребитель с душой "двадцать девятого" бодро взлетает свечей, лихо маневрирует и показывает оператору корректируемые бомбы КАБ-500.

Как известно, самолет получил не только больше узлов подвески вооружения, новый радар и авионику, но и обновленный двигатель РД-33МК с отклоняемым вектором тяги. По мнению журнала The National Interest, именно он может вдохнуть новую жизнь в истребитель, который почти не менялся с 1990-х. Исключение составляют лишь экспортные версии, одна из которых – МиГ-29К – прижилась на палубе "Адмирала Кузнецова", хотя и этот самолет нужно менять вместе с самим авианосцем.

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Как заявил в интервью телеканалу "Звезда" исполнительный директор АО "ОДК-Климов" Александр Ватагин, на базе РД-33 создадут двигатель для легкого истребителя пятого поколения с тягой до 11 тонн. По его словам, РД-33 еще не использовал весь свой потенциал, и списывать его со счетов рано. РД-33МК обладает максимальной тягой 9,4 т на взлете, и видимо, это не предел.





Будет ли использоваться для легкого истребителя пятого поколения прежний планер, Ватагин не уточнил. МиГ-35 с улучшенным планером уже использует некоторые стелс-технологии, но для современного истребителя пятого поколения, однозначно нужен новый. Даже в Су-57 присутствуют некоторые "шероховатости", негативно влияющие на его незаметность, если сравнивать с тем же F-22.

Как полагает NI, Ватагин имел в виду не конкретно истребитель пятого поколения, а возможность последующей модернизации уже существующих МиГ-29 по аналогии с Ту-160М. Или создание большего количества "тридцать пятых", которые можно постоянно модернизировать, как это делают американцы со своими F-16 и F-15.

Плюсы обновленного РД-33МК в его экономичности. Летный час по сравнению с МиГ-29 уменьшился в 2,5 раза. Кроме того, двигатель с отклоняемым вектором тяги улучшает маневренность истребителя.

К слову, до МиГ-35 в СССР был такой самолет – это МиГ-33 или МиГ-29М, который совершил первый полет в 1986 году. К сожалению, из-за кризиса 1990-х проект закрыли, успев построить только шесть прототипов. На Западе успели прозвать его Superfulcrum, подчеркнув преимущества над обычным МиГ-29.



Теперь как полагают западные эксперты, Россия будет использовать МиГ-35 в том числе как летающую лабораторию для создания легкого истребителя пятого поколения. Летом прошлого года нынешний глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что в рамках государственной программы вооружений к 2025 г. в России будет такой самолет.