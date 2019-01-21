СССР потерял подлодку прямо у берега

Аварию К-429 до сих пор не могут забыть во флоте

В настоящее время скрыть от людей, что затонула подлодка с моряками, практически невозможно. Сначала СМИ сообщат о пропавшей субмарине, а затем спасательная операция станет одной из центральных тем международных телеканалом и изданий.

Однако в советское время все было по-другому. О затонувшей подлодке К-429 проекта "Скат" широкая общественность узнала только в 1990-х гг., хотя самая обидная авария прямо в бухте Саранная на Камчатке случилась в июне 1983 года. И, если разобраться почему она произошла, становится понятно, почему ЧП решили замять.

Возвратившись после шестимесячного плавания в Индийском океане, экипаж лодки отправился на заслуженный отдых, а лодку отправили в доки "поправить" кое-что из оборудования. Работы должны были начаться осенью 1983 г., но до этого времени лодка не дожила. К-429 оставили в составе кораблей, имеющих статус постоянной готовности. Это означало, что в случае непредвиденных обстоятельств, даже несмотря на неисправности, экипажу лодки отводились лишь сутки, чтобы подготовиться к экстренному выходу в море.

Так и произошло. Неожиданно пришел приказ использовать К-429 на учениях по отражению атаки условного противника. В разгар холодной войны США постоянно провоцировали Москву маневрами. Американцы с партнерами по НАТО начали масштабные учения учения Fleetex-83 в северной части Тихого океана. В них участвовали авианосцы, эсминцы и атомные подлодки. Ответить в СССР были обязаны, поэтому в командовании решили подготовить "симметричный ответ".

Руководить учениями поручили капитану первого ранга Николаю Суворову. Опытный моряк прекрасно понимал, что вооруженная ядерными крылатыми ракетами К-429 не готова к плаванию, но его просто вынудили подписать приказ.



Экипаж пришлось собирать с пяти подводных лодок, а полностью он был укомплектован за несколько часов перед выходом в океан. Не было базовой проверки работы систем и механизмов, которая занимала три дня. Не проверяли лодку на герметичность.

Субмарина вышла из бухты Крашенникова 24 июня, после чего контр-адмирал Ерофеев предложил следовать в район учений. К счастью, Суворов добро не дал и приказал совершить дифферентовку или пробное погружение в бухте Саранной.

Неожиданно в ходе погружения в четвертый отсек начала поступать вода. Как потом выяснилось позднее, вес субмарины был больше на 60 т, чем положено, а глубиномеры были отключены. Погружаться было в этом случае просто коллективным самоубийством. Между тем заработала аварийная защита ректора, отключилось основное освещение.

Командир решил продуть главные балластные баки, чтобы сжатый воздух вытеснил воду из подлодки. Однако система дала сбой. В результате стало только хуже: воздух вышел наружу, а субмарина начала быстро наполняться водой.

Через некоторое время К-429 была уже на дне на глубине 35 метров. Моряки четвертого отсека к тому моменту уже все погибли, так и не открыв переборки, чтобы спасти хотя бы остальных. Подводники до последнего пытались вручную закрыть вентиляцию, откуда поступала вода.

Их спасли только через трое суток. К лодке прибыло аварийно-спасательное судно "СС-38", которое находилось в межпоходовом ремонте. Пристыковать спасательный колокол к комингс-площадкам не получилось. В результате было принято решение выходить самим. Часть экипажа вышла через аварийно-спасательный отсек, другая – через торпедные аппараты. Из-за тесноты в ТА матрос Синюков получил тяжелую баротравму легких и погиб, позже из-за неисправности карабина утонул еще один матрос Закиров.

Руководил операцией 23-летний мичман Баев, имевший опыт водолаза-инструктора. Если бы не он, жертв было бы гораздо больше. Всего спасли 104 человека. 16 матросов погибли.

В этом же году суд приговорил Николая Суворова к десяти годам заключения, а командира электромеханической части 379-го экипажа Бориса Лиховозова к восьми как ответственного за ЧП. Суворов добивался пересмотра своего дела до самой смерти. Амнистировали его только в сентябре 1987 года.

Как оказалось впоследствии, причиной аварии стала неисправность в логическом блоке системы удаленного управления клапанами вентиляции. В четвертом отсеке банально не хватило наблюдателя, чтобы тот обнаружил отказ системы.