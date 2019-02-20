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Угрозы нет: появление эсминца США в Черном море назвали "психической атакой"

Фото:flickr.com
Россияне потешаются над потугами американцев

Реальное превосходство в этом регионе – за нашей страной, но Вашингтон никак не может этого понять.

Американцы снова решили попугать россиян – накануне в пять вечера в воды Черного моря зашел "Дональд Кук". За эсминцем ВМС США внимательно следят наши корабли.

Действия Вашингтона – это неприкрытая провокация. На Москву пытаются надавить, демонстрируя якобы силу. Никакой угрозы присутствие американского корабля в наших водах не представляет, считает крымский политолог Владимир Джаралла. Все это – лишь "психическая атака", позволяющая убить двух зайцев. Обострить ситуацию с Россией и приободрить украинцев.

"Выиграет тот, кто выдержит характер, проиграет – кто отступит первым. И пока Россия неплохо справляется, обесценивая подобные акции своей сдержанной политикой, ведь реальное превосходство в регионе сейчас именно у нее, благодаря Крыму, который является доминирующей опорной точкой",

сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

В соцсетях за эсминцем тоже наблюдают. Пользователи от души веселятся, упражняясь в остроумии (орфография и пунктуация сохранены).

"Ребятам с эсминца "Дональд Кук" терпения. Всего лишь 21 день в памперсах и потом курс реабилитации для тех, кто подвергся российской агрессии", "Пипец корыту!!!", "Надеюсь подгузниками хорошенько запаслись, каждую секунду теперь пиликает система реагирующая на нацеленные на них противокорабельных ракет комплекса БАЛ", "Ещё никто на берег не попросился из матросов?" "А что это Кук забыл в Черном море...Надо России вдарить по нему ,а то берега попутал" "Вы будете смеяться, но это опять Дональд Дак, то есть Кук))",

– пишут комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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