Реальное превосходство в этом регионе – за нашей страной, но Вашингтон никак не может этого понять.

Американцы снова решили попугать россиян – накануне в пять вечера в воды Черного моря зашел "Дональд Кук". За эсминцем ВМС США внимательно следят наши корабли.

Действия Вашингтона – это неприкрытая провокация. На Москву пытаются надавить, демонстрируя якобы силу. Никакой угрозы присутствие американского корабля в наших водах не представляет, считает крымский политолог Владимир Джаралла. Все это – лишь "психическая атака", позволяющая убить двух зайцев. Обострить ситуацию с Россией и приободрить украинцев.

.@USNavyEurope’s Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Donald Cook transits Bosphorus & enters the Black Sea to conduct maritime security operations & enhance regional maritime stability and naval capability with NATO allies and partners. My pix via @reuterspictures pic.twitter.com/XIsVBu4MeN