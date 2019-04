Обещанный облет Ту-214ОН американских территорий пришелся на дневное время 25 апреля. В России на тот момент было около 10-ти часов вечера.

В ходе своего воздушного "турне" самолет-разведчик с бортовым номером RF-64525 с двухкилометровой высоты рассмотрел пять авиабаз, среди которых те, где сосредоточены сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, сообщает The Drive. С пяти километров российскому "шпиону" открылись виды штаб-квартиры центра радиоэлектронной разведки и ракетного полигона, которые являются вотчиной военной базы Форт Блисс.

Позади себя Ту-214 оставил Уайт Сендс – подопытное место перспективных изобретений оборонного сектора США, а также ядерную лабораторию Сандия, расположенную по соседству авиабазу Киртленд и ядерный центр Лос-Аламос.

#RuAF Tu-214ON #RF64525 overflew #Kremlin in #Oklahoma during its first #OpenSkiesTreaty flight in the USA #FunFact pic.twitter.com/J7KDOPocjQ