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Российский разведчик с воздуха рассмотрел военные базы США

Фото: www.globallookpress.com
От внимание самолета РФ не ускользнул ни один объект

Обещанный облет Ту-214ОН американских территорий пришелся на дневное время 25 апреля. В России на тот момент было около 10-ти часов вечера.

В ходе своего воздушного "турне" самолет-разведчик с бортовым номером RF-64525 с двухкилометровой высоты рассмотрел пять авиабаз, среди которых те, где сосредоточены сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, сообщает The Drive. С пяти километров российскому "шпиону" открылись виды штаб-квартиры центра радиоэлектронной разведки и ракетного полигона, которые являются вотчиной военной базы Форт Блисс.

Позади себя Ту-214 оставил Уайт Сендс – подопытное место перспективных изобретений оборонного сектора США, а также ядерную лабораторию Сандия, расположенную по соседству авиабазу Киртленд и ядерный центр Лос-Аламос.

Свое стратегическое путешествие наш разведчик завершил в окрестностях завода по производству химоружия Пуэбло. Правда, сейчас его миссия не оправдывает свое название. На предприятии лишь хранят и уничтожают уже созданные боевые образцы.

Задание выполнено, и Ту-214 с чистой совестью поднялся в небо на 10 тысяч километров, чтобы вернуться на  авиабазу Национальной гвардии Росенкранс в Миссури, где начался его полет.

Известно, что сегодня примерно в 20:30 он совершит еще один. Самолет авиационного наблюдения изведает горы Колорадо и Небраски, где в горе Шайенн затаился командный центр воздушно-космической обороны. В его маршруте есть и другие важные объекты. 

Ксения АНДРЕЕВА
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