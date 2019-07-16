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Старый Як-26 оставил не у дел израильские истребители

Фото: wikipedia.org
Советские разведчики безнаказанно летали над Голанскими высотами

Сегодня Израиль обладает одним из лучших истребительных флотов и закаленными в боях воздушными асами. Средства ПВО Сирии, несмотря на сообщения государственных сирийских СМИ ведут неравный бой с F-16 ВВС Израиля. Ситуация поменялась после переброски в Сирию С-300, однако нельзя забывать, что у Тель-Авива есть F-35I, которые еще лучше американских. Некоторые эксперты вообще полагают, что С-300 не устоит против авиации Израиля, и это больше политический момент.

Сегодняшняя война отдает эхом арабо-израильских конфликтов, когда СССР еще активнее сегодняшней России участвовал в событиях, происходящих на Ближнем Востоке. Тогда имели место реальные воздушные бои, а не информационная война.

В 1970-х годах советские Як-26 безнаказанно шпионили над Израилем и с ними не могли ничего поделать. Летчики взлетали с египетских аэродромов, компанию им иногда составляли пилоты МиГ-25Р. Истребители летели на скорости 3,2 Маха на высоте свыше 22 тыс. метров.

Пилотам израильских "Фантомов" оставалось только кусать локти. Своими AIM-7 они просто не могли достать ни МиГ-25Р, ни Як-26.

Первые полеты советского перехватчика над территорией Израиля датируются октябрем 1971 года. Как писал Билл Нортон в своей книге "Воздушная война на грани: история ВВС Израиля и его самолетов с 1947 года", 10 октября пара МиГов пролетела параллельно израильскому побережью в 27 км от берега на скорости 2,5 Маха. Все попытки перехватить самолеты провалились.

После это американцы поставили Израилю более совершенные AIM-7F, но это произошло только в 1974 году.

Фото: wikipedia.orgЕще два полета над Израилем МиГ-25 совершили 10 марта и 16 мая 1972 года. Только запрет президента Египта Анвара Садата взлетать с территории Египта приостановил полеты. Но в конце октября 1973 года полеты возобновились.

Интересно, что в это же время разведывательные полеты над Израилем совершали и США. Израильские "Фантомы" даже пытались уничтожить SR-71, но это не могли сделать даже МиГ-25, куда было тягаться "Фантомам". Скорее всего, летчик "Дрозда" ничего не заметил. Гонялись F-4 и за U-2, но опять же тщетно.

В 1976 году США поставили Тель-Авиву F-15, и с тех пор советские самолеты перестали чувствовать себя безнаказанно в небе Израиля.

Александр ИЛЬИН
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