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Из-за трусости противника МиГ-15 сбили пять B-29

Фото: wikipedia.org
Советские асы стали кошмаром американских пилотов

Сегодняшние полеты B-52 над Европой, а также маневры российских и китайских бомбардировщиков над Японским морем, заставили вспомнить о событиях Корейской войны. Советские и американские летчики тогда не становились героями передовиц, а просто сражались друг с другом в честном бою.

За первые два года войны в Корее советские летчики сбили более 40 бомбардировщиков В-29. В свою очередь, американцы уверяют, что уничтожили 792 МиГ-15, что не подтверждалось советской стороной. В подавляющем большинстве случаев в МиГах находились корейские пилоты.

Когда в кабинах оказывались русские, у американцев нередко начинались неприятности. C 22  по 24 октября 1951 г. за 72 часа ВВС США потеряли пять бомбардировщиков В-29, причем один из них с номером 44-61656 записал на свой счет "двенадцатым" советский ас Александр Сморчков.

Фото: wikipedia.org

В тот день МиГ-15 взлетали в плохую погоду. Некоторым пилотам не хватало опыта для полетов в таких условиях. Когда истребитель поднялись на 10 тыс. м, погода совсем испортилась. Сразу после этого последовал приказ снижаться, так как были обнаружены В-29. Сморчков увел свой авиаполк на 5 тыс. м ниже. Предстояло найти бомбардировщики.

Сам в книге Леонида Крылова и Юрия Тепсуркаева "Сталинские соколы" против "Летающих крепостей" летчик так описывает эти события: "Я мог бы сделать это сам, но со мной был целый полк, и это было непросто в такую погоду. Была мысль передать свои опасения на базу, но тогда они заподозрили бы, что я могу не справиться".

В результате Сморчков приказал дальше идти строем в условиях плохой видимости. Через какое-то время облака рассеялись и всего в 3 км показались "Суперкрепости" – 12 бомбардировщиков и 120 истребителей сопровождения.

"Я приказал атаковать В-29, но и не забывать про истребители. Скорость бомбардировщиков была порядка 500 км/час, а у нас 1100 км/час. Пилоты сопровождения оказались трусами. Что ж, это было нам на руку", 

– рассказал советский ас, сидевший за штурвалом МиГ-15. 

Сморчков выстрелил по бомбардировщику, но не попал. Затем подошел поближе и открыл огонь из авиапушки по правым двигателям и баку. Самолет загорелся и начал падать. Чуть позже раскрылись шесть парашютов.

По словам Сморчкова, в этом же бою ему удалось сбить и истребитель F-84. Затем полк отозвали на базу.

Александр ИЛЬИН
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