Подбитые бомбардировщики США тепло встретили в Приморье

Дедушкой Ту-95 стал американский самолет

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС сейчас называют одним из самых красивых самолетов. Пилоты истребителей НАТО с удовольствием фотографируют "Медведя" во время сопровождения, а ветераны вспоминают характерное гудение самолета, за которое его прозвали "Восточным экспрессом".

Ту-95 был принят на вооружение ВВС СССР в 1956 году. А за десять лет до этого у Москвы вообще не было стратегического бомбардировщика. Лучшее, чем располагали летчики, – это Ил-4 времен войны с дальностью 3,8 тыс. километров. Но такое расстояние самолет мог преодолеть только с 1 тонной бомб. А его максимальная нагрузка составляла 2,5 тонны.

Ил-4 был сложен в управлении, особенно при взлете и посадке, и отправил на тот свет немало летчиков. Хотя воевали на нем настоящие герои. Так, Ил-4 стал известен, благодаря ударам по Берлину в самом начале войны.

Но после 1945-го СССР был нужен новый самолет. Создать его с нуля в полуразрушенной стране было практически невозможно, поэтому было принято решение сделать копию американского В-29, который считался эталоном. Американцы вовсю бомбили японцев, поэтому у них было намного больше опыта эксплуатации стратегических бомбардировщиков.

Советам осталось только заполучить В-29, и это не составило особого труда. В годы войны подбитые японскими зенитчиками "Суперкрепости" нередко дотягивали до аэродрома Центральная Угловая.

Например, такой случай произошел в ноябре 1944 г., когда командир экипажа капитан Прайс потерял ориентировку и на остатках горючего дотянул до СССР. В некоторых случаях до приморского аэродрома В-29 заботливо сопровождали советские истребители.

Американских летчиков кормили и возвращали домой, но без самолетов. Они попали в руки Владимиру Мясищеву, который первый предложил не изобретать велосипед и сделать копию американца. Но, как всегда, опередил Туполев.

Сталин сам вызвал его в Кремль и потребовал сделать "советский В-29", установив жесточайшие сроки – к середине 1947 года.



Сразу же ОКБ Туполева получило задание – максимально точно и быстро скопировать В-29. Делегация улетела на Дальний Восток, где в составе ВВС Тихоокеанского флота числились "залетные" американцы. К счастью, в одном из них оказалась документация.

Самолет "сняли" подчистую. Скопировали даже отверстие для банки с газировкой и пепельницу. А вот из-за отсутствия нужного дюралевого листа в толщину 1/16 дюйма пришлось использовать более толсты лист, что сказалось на весе самолета. Зато двигатели Туполев поставил свои – более мощные АШ-73.

Главным оружием Ил-4 должна была стать атомная бомба типа американского "Толстяка", которую взорвали в Нагасаки. Вскоре для самолета разработали бомбу "Татьяна" с зарядом РДС-4Т.

Жизнь двойника В-29 оказалась короткой. В 1952 г. выпуск Ил-4 был прекращен, а в 1954-м его заменил Ту-16, который до сих пор использует в "своей интерпретации" Китай.