Программа Су-57 забуксовала из-за уничтожения МиГ-1.44
Испытания Су-57 продолжаются "катастрофически" долго, а на Западе в российский истребитель, который никак не уйдет в серию, не кинул камень разве что ленивый. Однако причину столь долгого выхода в свет самолета стоит искать намного раньше, даже не в начале 2000 годов, когда началась работа над ПАК ФА.
По мнению журнала The National Interest, у России давно мог быть истребитель пятого поколения, если бы распад не СССР не похоронил практически готовый самолет – МиГ-1.44.
В 80-х годах прошлого века СССР и США шли ноздря в ноздрю по видам вооружений, хотя Москва обычно оказывалась в роли догоняющей. Так было с F-15 и Су-27, так происходило и с F-22 и МиГ-1.44.
Но экономический спад, развал целой отрасли и приватизация государственной собственности привели к тому, что перспективную машину оставили ржаветь. Было "завернуто" огромное количество и других проектов.
В сборке МиГ-1.44 применялись композитные материалы, радиопоглощающее покрытие. Большое внимание уделялось участкам, особенно видным на радаре – краям крыльев, воздухозаборникам. Сопла двигателей были не прямыми, а в виде серпантина, чтобы рассеивался отраженный сигнал радара.
Однако, канарды, по мнению NI, не лучшим образом сказывались на ЭПР самолета, но это был лишь прототип, в будущем можно было видоизменить планер. У F-22 хвостовое оперение как бы прячется за крыльями, если смотреть на него спереди. Из-за этого у него меньше ЭПР. МиГ-1.44 был не такой "сглаженный", поэтому над планером предстояло поработать.
Су-57 по сути создавали с 2000-х с нуля. В то время как наработки МиГ-1.44 с удовольствием использовали китайцы в своем J-20. Также они позаимствовали технологии F-35.
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