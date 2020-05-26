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Армия Венесуэлы провела стрельбы из российских ЗРК (зенитно-ракетных установок) "Бук-М2Е", а также реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч" на острове Орчила.
Как считает журнал The Drive, это пропагандистская акция действующего президента Мадуро, который пообещал защитить пять иранских танкеров с бензином от американских кораблей. Однако еще больше США беспокоит сотрудничество Мадуро с Россией.
Venezuelan Air Defenses have deployed a BUK system to Isla Orchila #Venezuela pic.twitter.com/AlGM4ZxtHm— CNW (@ConflictsW) May 22, 2020
В Вашингтоне хорошо помнят приземление Ту-160 на аэродроме Венесуэлы. Из этой точки российский стратегический бомбардировщик долетит до США за несколько часов. Россия давно держит в уме Орчилу, особенно после того, как в 2009 г. Уго Чавес предложил использовать военную базу на острове для временного базирования бомбардировщиков ВКС РФ.
Мадуро не настолько решительный, однако учения с применением "Буков" и российских РСЗО (реактивных систем залпового огня) демонстрирует, что он готов и дальше противостоять "зарубежной агрессии" с помощью России.
Military exercises have been carried out on Orchila island recently including this BM-30 Smerch pic.twitter.com/CZ0RsTn5DM— CNW (@ConflictsW) May 22, 2020
После учений Мадуро назвал российскую ракету комплекса "Бук" абсолютно мощной и точной.
У Венесуэлы также есть С-300ВМ, однако на Западе ставят под вопрос их боеготовность.
Кроме всего прочего, в The Drive сомневаются, что РСЗО будут эффективны против американских кораблей, скорее, они могут помешать высадки десанта. Что касается "Бук-М2Е", то этот ЗРК может быть эффективен против большинства самолетов, но не факт, что собьет F-35 или F-22.
Для защиты береговой линии и кораблей Мадуро просто необходимы противокорабельные ракеты, вроде российских "Оникс", а также береговые ракетные комплексы, например, "Бастион".
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