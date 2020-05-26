Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские "Буки" открыли огонь рядом с США

Российские "Буки" открыли огонь рядом с США
Фото: commons.wikimedia.org/Владимир Кузнецов
Мадуро устроил стрельбы из техники, поставленной Москвой

Армия Венесуэлы провела стрельбы из российских ЗРК (зенитно-ракетных установок) "Бук-М2Е", а также реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч" на острове Орчила.

Как считает журнал The Drive, это пропагандистская акция действующего президента Мадуро, который пообещал защитить пять иранских танкеров с бензином от американских кораблей. Однако еще больше США беспокоит сотрудничество Мадуро с Россией.


В Вашингтоне хорошо помнят приземление Ту-160 на аэродроме Венесуэлы. Из этой точки российский стратегический бомбардировщик долетит до США за несколько часов. Россия давно держит в уме Орчилу, особенно после того, как в 2009 г. Уго Чавес предложил использовать военную базу на острове для временного базирования бомбардировщиков ВКС РФ.

Мадуро не настолько решительный, однако учения с применением "Буков" и российских РСЗО (реактивных систем залпового огня) демонстрирует, что он готов и дальше противостоять "зарубежной агрессии" с помощью России.

После учений Мадуро назвал российскую ракету комплекса "Бук" абсолютно мощной и точной.

У Венесуэлы также есть С-300ВМ, однако на Западе ставят под вопрос их боеготовность.

Кроме всего прочего, в The Drive сомневаются, что РСЗО будут эффективны против американских кораблей, скорее, они могут помешать высадки десанта. Что касается "Бук-М2Е", то этот ЗРК может быть эффективен против большинства самолетов, но не факт, что собьет F-35 или F-22.

Для защиты береговой линии и кораблей Мадуро просто необходимы противокорабельные ракеты, вроде российских "Оникс", а также береговые ракетные комплексы, например, "Бастион".

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Рост тарифов ЖКХ и выплата пособий: как изменится жизнь с 1 июня

Россияне начинают плавно возвращаться к прежней жизни

Надорвать живот от смеха: свежие анекдоты на 26 мая

Подборка приколов от "Утро.ру" поможет начать день с улыбки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей