Армия Венесуэлы провела стрельбы из российских ЗРК (зенитно-ракетных установок) "Бук-М2Е", а также реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч" на острове Орчила.

Как считает журнал The Drive, это пропагандистская акция действующего президента Мадуро, который пообещал защитить пять иранских танкеров с бензином от американских кораблей. Однако еще больше США беспокоит сотрудничество Мадуро с Россией.

Venezuelan Air Defenses have deployed a BUK system to Isla Orchila #Venezuela pic.twitter.com/AlGM4ZxtHm

В Вашингтоне хорошо помнят приземление Ту-160 на аэродроме Венесуэлы. Из этой точки российский стратегический бомбардировщик долетит до США за несколько часов. Россия давно держит в уме Орчилу, особенно после того, как в 2009 г. Уго Чавес предложил использовать военную базу на острове для временного базирования бомбардировщиков ВКС РФ.

Мадуро не настолько решительный, однако учения с применением "Буков" и российских РСЗО (реактивных систем залпового огня) демонстрирует, что он готов и дальше противостоять "зарубежной агрессии" с помощью России.

Military exercises have been carried out on Orchila island recently including this BM-30 Smerch pic.twitter.com/CZ0RsTn5DM