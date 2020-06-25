Бомбардировщик должен оставить не у дел российские и китайские средства ПВО

Перспективный B-21, который на данный момент является самым засекреченным самолетом США, будет выполнять определенную миссию над Тихим океаном. Машина должна бросить серьезный вызов авиации и ПВО России и Китая. И, если B-1 и B-52 засекаются С-400, новейший бомбардировщик должен стать настоящим призраком, которые появляется ниоткуда.

Как заявил накануне помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хэлви, уже составлен целый план по "обеспечению технического превосходства". В нем, естественно, нашлось место подлодкам "Колумбия", самолетам P-8 Poseidon, которые давно используются, и, конечно, B-21.

По мнению журнала The National Interest, B-21 разработали не только для противостояния российским С-400 и С-500, но и китайским HQ-9, сделанным на базе С-300.

Китай добился значительных успехов в разработке радаров, и эта система представляет большую опасность для самолетов ВВС США. Боевой радиус новых HQ-9B составит до 300 километров.

Впрочем, как считает генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула, слова которого приводит NI, B-21 "оставит в дураках" все эти системы, так как бистатические радары, может, и увидят стелсы, но не смогут нацелить на них ракеты. Данные придется передавать на меньший радар, который находится в ракете, но технически это сделать сложно.

А учитывая вооружение B-21 и его возможность атаковать практически в любой точке земного шара, можно представить, какую опасность будут представлять эти самолеты.