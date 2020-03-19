В условиях дефицита санитайзер для рук можно сделать самостоятельно из доступных ингредиентов

Из-за пандемии коронавируса вырос спрос на медицинские маски и антисептики, которые помогают бороться с бактериями. Товар взлетел в цене, а в некоторых аптеках и вовсе стал дефицитным. Однако жидкий санитайзер можно приготовить самостоятельно из ингредиентов, которые у многих найдутся дома.

Чтобы создать антисептик на спиртовой основе, понадобятся: 5 ст. л. этилового спирта выше 70%, 1 ст. л. воды, 3 ч. л. геля алоэ, 5 г хлоргексидина и 5 капель любого эфирного масла. Все тщательно перемешайте и перелейте в небольшую емкость с крышкой, советует РИА ФАН.

Санитайзер можно приготовить и на основе перекиси водорода. Для этого берем: 100 мл спирта, 5 мл 3%-й перекиси водорода, 2 мл 98% глицерина и 10 – 15 мл воды. Все смешать и настаивать в течение трех суток. Затем перелить в флакон с распылителем.

Вспышка коронавируса нового типа привела к дефициту не только дезинфицирующих средств, но и масок. Однако, по словам заведующего отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Александра Шапаря, маски тоже можно приготовить самостоятельно из бинтов и ваты, передает "Царьград".

В разгар пандемии средство против коронавируса пытаются найти и ученые. Ранее специалисты из России начали разработку антидота от CODIV-19, а на Украине определили эффективность лекарства протефлазид в борьбе с коронавирусом. Также стало известно, что для китайской заразы губительно потепление.