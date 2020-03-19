Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Назван проверенный способ приготовления антисептика дома

Назван проверенный способ приготовления антисептика дома
Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВ "столице коронавируса" не нашли новых зараженных
В условиях дефицита санитайзер для рук можно сделать самостоятельно из доступных ингредиентов

Из-за пандемии коронавируса вырос спрос на медицинские маски и антисептики, которые помогают бороться с бактериями. Товар взлетел в цене, а в некоторых аптеках и вовсе стал дефицитным. Однако жидкий санитайзер можно приготовить самостоятельно из ингредиентов, которые у многих найдутся дома.

Чтобы создать антисептик на спиртовой основе, понадобятся: 5 ст. л. этилового спирта выше 70%, 1 ст. л. воды, 3 ч. л. геля алоэ, 5 г хлоргексидина и 5 капель любого эфирного масла. Все тщательно перемешайте и перелейте в небольшую емкость с крышкой, советует РИА ФАН.

Санитайзер можно приготовить и на основе перекиси водорода. Для этого берем: 100 мл спирта, 5 мл 3%-й перекиси водорода, 2 мл 98% глицерина и 10 – 15 мл воды. Все смешать и настаивать в течение трех суток. Затем перелить в флакон с распылителем.

Вспышка коронавируса нового типа привела к дефициту не только дезинфицирующих средств, но и масок. Однако, по словам заведующего отделом эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" Александра Шапаря, маски тоже можно приготовить самостоятельно из бинтов и ваты, передает "Царьград".

В разгар пандемии средство против коронавируса пытаются найти и ученые. Ранее специалисты из России начали разработку антидота от CODIV-19, а на Украине определили эффективность лекарства протефлазид в борьбе с коронавирусом. Также стало известно, что для китайской заразы губительно потепление.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Тимур Нигамов
Ответить
Где же купить этот этиловый спирт. Но есть изопропиловый спирт, который можно купить в хозмагах и магазинах для радиолюбителей. Он не чуть не хуже, кроме специфического запаха стекломоя.
1
новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей