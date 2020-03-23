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Синие губы и отсутствие аппетита: названы неожиданные симптомы коронавируса

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Отсутствие температуры также может быть признаком заражения

Большинство симптомов коронавируса нового типа напоминают привычный грипп: повышенная температура, боль в горле и кашель. Однако у некоторых больных COVID-19 проявляется иначе. Редкие признаки болезни перечислил ресурс Стопкоронавирус.рф.

Первые три дня температура зараженных действительно часто бывает высокой, зато потом падает и снова появляется лишь через несколько дней. Также на инфекцию указывают несильная боль в горле, диарея и тошнота, одышка или другие проблемы с дыханием, передает ТАСС.

У некоторых пациентов синеют губы или лицо, а также появляется боль в груди, отмечают эксперты. Кроме того, у многих сильно болят голова и суставы. Снижение аппетита тоже является одним из признаков болезни.

Ранее ученые предположили, что коронавирус мог попасть на Землю из космоса.

Карина СИРАЗОВА

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