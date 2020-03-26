В России готовятся к "взрывному" числу заболевших: последние новости о COVID-19 на 26 марта
В Минздраве России ждут резкого скачка заболеваемости китайским коронавирусом. Число страдающих от инфекции начинает увеличиваться в геометрической прогрессии, рассказали специалисты.
За прошедшие сутки коронавирусом в России заразились 163 человека. Ситуация с COVID-19 может принять вид ядерной реакции с ростом заболевших, цитирует сайт "Комсомольская правда" ведущего научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Николая Малышева.
Во время обращения к гражданам России президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. В столице ввели ряд ограничительных мер, чтобы препятствовать распространению коронавируса.
С 30 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посещения крупнейшие парки: ВДНХ, Горького, Царицыно, Зарядье, Кусково и другие, передает РБК со ссылкой на собственные источники в правительстве Москвы. Ограничения также затронут торговые центры и места общественного питания.
Для москвичей останутся открытыми медицинские и аптечные организации, магазины с продуктами, сервисные центры по неотложному ремонту.
В правительстве РФ рекомендовали временно приостановить работу кинотеатров, клубов, детских игровых комнат и развлекательных центров во всех регионах страны из-за пандемии коронавируса.
С 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет остаются на карантине. В это время все, кроме медиков, и тех, кто не может уйти на удаленную работу, обязаны соблюдать домашний режим. Пенсионерам разрешено выходить только в аптеки и за продуктами, записано на сайте мэра Москвы.
В качестве компенсации всем пенсионерам выплатят 4 тыс. руб. в начале и после окончания вынужденного карантина. Временно отменяются штраф за просроченные платежи за оплату услуг ЖКХ. Для доставки продуктов и лекарств доступен телефон: 8-495-870-45-09.
На данный момент в мире от коронавируса умерли более 21 тысячи человек. Наибольшее число жертв наблюдается в Италии, где от инфекции скончались 7503 человека, приводит статистику университет Джонса Хопкинса. Сотрудники исследовательского центра отслеживают ситуацию с COVID-19 в режиме реального времени.
Всего в мире заразились 471 тысяча человек, успешное лечение прошли почти 115 тысяч заболевших.
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