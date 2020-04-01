Идти в отделения "Почты России" не придется

Россиянам, получающим пенсии и прочие пособия в почтовых отделениях, выплаты за апрель принесут на дом. Об этом сообщили в компании "Почта России".

Там отметили, что большинство пенсионеров получают средства на банковские карты, лишь 8% граждан предпочитают по старинке каждый месяц ходить в отделение связи за деньгами. Но сейчас в связи с эпидемией коронавируса решено избавить людей от риска заразиться.

"В апреле идти на почту не придется, почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", – передает "Звезда" сообщение компании.

С 1 апреля размер социальных пенсий и пособий в России увеличился.