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Пенсии доставят на дом

Идти в отделения "Почты России" не придется

Россиянам, получающим пенсии и прочие пособия в почтовых отделениях, выплаты за апрель принесут на дом. Об этом сообщили в компании "Почта России".

Там отметили, что большинство пенсионеров получают средства на банковские карты, лишь 8% граждан предпочитают по старинке каждый месяц ходить в отделение связи за деньгами. Но сейчас в связи с эпидемией коронавируса решено избавить людей от риска заразиться.

"В апреле идти на почту не придется, почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный день выплаты", – передает "Звезда" сообщение компании.

С 1 апреля размер социальных пенсий и пособий в России увеличился.

Николай ВИКТОРОВ

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