Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Саратовской области скончался первый пациент с коронавирусом

продолжениеРоссия обеднеет на полмиллиарда рублей за неделю
Больной умер от тяжелых заболеваний

Коронавирус неумолимо продолжает уносить жизни россиян по всей стране. Так, 3 апреля печальную статистику пополнил житель Саратовской области. Пациент, у которого был подтвержден COVID-19, стал еще одной жертвой эпидемии.

Как сообщил региональный Минздрав, у больного были "сопутствующие тяжелые и длительные" недуги.

Всего в России от коронавируса скончались 34 человека. Зараженных – 4149 россиян.

Все последние новости о коронавирусе в России за 3 апреля – в материале "Утра". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Время перемен: гороскоп на 3 апреля для всех знаков

Точный и правдивый астрологический прогноз

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей