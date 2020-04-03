Больной умер от тяжелых заболеваний

Коронавирус неумолимо продолжает уносить жизни россиян по всей стране. Так, 3 апреля печальную статистику пополнил житель Саратовской области. Пациент, у которого был подтвержден COVID-19, стал еще одной жертвой эпидемии.

Как сообщил региональный Минздрав, у больного были "сопутствующие тяжелые и длительные" недуги.

Всего в России от коронавируса скончались 34 человека. Зараженных – 4149 россиян.

Все последние новости о коронавирусе в России за 3 апреля – в материале "Утра".