Газопровод будет запущен вопреки запретам США

Европейцы, надолго запертые в домах из-за эпидемии COVID-19, нуждаются в большом количестве бытового газа, поэтому востребованность "Северного потока – 2" после эпидемии только возрастет. Об этом заявил сенатор Олег Морозов.

"Газ – это стратегически важный продукт, без которого современная экономика, в том числе европейская, не может жить", – приводит РИА ФАН слова Морозова. Сенатор уверен, что проект скоро будет завершен.

Доказательством этому служит участие европейских компаний в строительстве газопровода, поддерживает аналитик Владимир Соловейчик. Сейчас по Балтийскому морю идет судно Нидерландов, которое ускорит ввод трубы в эксплуатацию. При этом угроза санкций США не окажет большого воздействия на строителей и потенциальных потребителей сейчас, когда европейским странам нужно поднимать рухнувшую из-за коронавируса экономику.

Ранее стало известно, что судно, способное закончить "Северный поток – 2", обогнуло Африку и двинулось на север.

"Северный поток – 2" – газопровод мощностью до 55 млрд кубометров газа в год, предназначенный для прямых поставок голубого топлива из РФ в Германию и далее по странам Европы. Против строительства выступают США, Украина и еще ряд стран.