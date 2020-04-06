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Названо точное число жертв коронавируса в мире

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Погибших стало больше 70 тысяч

В Америке подсчитали точное числ жертв коронавируса в мире. От страшной инфекции из Китая умерли 70590 человек.

Больше всего погибших в Испании (порядка 16 тысяч), Италии (около 13 тысяч) и Франции (более 8 тысяч), информируют на официальном сайте университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что в России за последние сутки заразились 954 человека. 

Ранее "Утро" писало, что еще два пациента столичной больницы умерли от коронавируса.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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