Погибших стало больше 70 тысяч

В Америке подсчитали точное числ жертв коронавируса в мире. От страшной инфекции из Китая умерли 70590 человек.

Больше всего погибших в Испании (порядка 16 тысяч), Италии (около 13 тысяч) и Франции (более 8 тысяч), информируют на официальном сайте университета Джонса Хопкинса.

Напомним, что в России за последние сутки заразились 954 человека.

Ранее "Утро" писало, что еще два пациента столичной больницы умерли от коронавируса.



